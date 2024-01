Artykuł jest aktualizowany.

We wtorek rano Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego rozpoznała na posiedzeniu niejawnym odwołania Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie stwierdzenia wygaszenia mandatu poselskiego.

- Odwołanie od postanowienia marszałka Sejmu miał rozpoznać Sąd Najwyższy i Sąd Najwyższy je rozpoznał. Zastrzeżenie do właściwości jednej z izb sprawy publicznej nie oznacza, że gdy rozpozna ją inna izba, dochodzi do jakiegoś wadliwego postępowania - uzasadniał sędzia Sądu Najwyższego Bohdan Bieniek.

- Rozpoznanie sprawy pana Mariusza Kamińskiego miało miejsce w izbie, w której założono i zarejestrowano akta sprawy. Nie ma innych aktów sprawy niż te zgromadzone tutaj. Trzeba zgodzić się z tezą, że w czasach, w których nie działamy w ramach kryzysu wymiaru sprawiedliwości, normalnie pisma procesowe składa się na biuro podawcze. Wówczas rejestruje się sprawę i decyduje się, czy należy ona do decyzji danej izby - podkreślił.

"Z konsternacją przyjmuję zlekceważenie przez Prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piotra Prusinowskiego Zarządzenia nr 1/2024 Pierwszego Prezesa SN z 4 stycznia br., które rozstrzygnęło spór kompetencyjny między Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, stwierdzając jednoznacznie właściwość Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w sprawie z odwołania posła Mariusza Kamińskiego od decyzji Marszałka Sejmu o wygaśnięciu jego mandatu poselskiego" - oświadczyła wcześniej prezes SN Małgorzata Manowska.

Jak dodała "działanie takie stanowi istotne naruszenie porządku prawnego Rzeczypospolitej, jest efektem samowoli Prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, działającego w porozumieniu z Marszałkiem Sejmu - organem władzy ustawodawczej. Bulwersujące jest, że do takiego porozumienia doszło w sprawie mającej na celu kontrolę legalności postanowienia Marszałka Sejmu przez Sąd Najwyższy".

"Organ władzy ustawodawczej przekazał odwołanie posła Mariusza Kamińskiego do innej izby, niż określa ustawa i niż to określił odwołujący się, a Prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych takie działania wspierał. Okoliczności te każą, niestety, postawić pytanie o bezstronność działań Prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ mogą u obywateli budzić wątpliwości co do apolityczności Sądu Najwyższego jako organu wymiaru sprawiedliwości" - podkreśliła Manowska.

WIDEO: Anna-Maria Żukowska w "Graffiti" o zatrzymaniu byłych szefów CBA Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsatnews.pl