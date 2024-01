TSUE wydał wyrok w sprawie polskich sędziów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej we wtorek rano wydał wyrok w sprawie polskich sędziów - uznał za niedopuszczalne pytania prejudycjalne dotyczące procedury powoływania sędziów sądów powszechnych w Polsce.

Przypomnijmy, że sprawa trafiła przed europejski wymiar sprawiedliwości po tym, gdy Sądy Okręgowe w Katowicach i Krakowie zwróciły się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym (zwrócenie się z wnioskiem o dokonanie wykładni aktów prawa unijnego lub stwierdzenie czy dany akt jest ważny - red.) o zbadanie zgodności z przepisami UE niektórych elementów reformy sądownictwa, przeprowadzanych jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę.

Wyrok TSUE w sprawie procedury powoływania sędziów w Polsce

Celem sprawy było ustalenie, czy procedura powoływania sędziów sądów powszechnych spełnia wymóg uprzedniego ustanowienia na mocy ustawy, jeżeli niektórzy z jego członków zostali powołani w ramach procedury, pomijającej udział organów samorządu sędziowskiego na podstawie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa.

"Czy składy z ich udziałem to sądy w rozumieniu prawa UE?" - zapytali w 2021 roku TSUE sędziowie: Krystian Markiewicz, prezes stowarzyszenia Iustitia i sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, a także Waldemar Żurek ze stowarzyszenia Themis, sędzia SO w Krakowie.

ZOBACZ: Wyrok TSUE. Chodzi o reformę polskiego sądownictwa

Przypomnijmy, że w ogłoszonej 15 grudnia 2022 r. opinii rzecznik generalny TSUE Michael Collins zaproponował, by Trybunał stwierdził, że "sąd nie stanowi +sądu ustanowionego na mocy ustawy+, jeżeli sędzia zasiadający w składzie orzekającym tego sądu został powołany w wyniku procedury, w której nie zasięgnięto opinii organu samorządu sędziowskiego; kandydaci na to stanowisko zostali powołani na podstawie uchwały organu takiego jak Krajowa Rada Sądownictwa; i kandydaci w konkursie nie mogli zaskarżyć postępowania nominacyjnego do sądu spełniającego wymogi prawa Unii".

Opinia rzecznika generalnego jest wstępem do wyroku. TSUE może się z nią zgodzić i zwykle tak się dzieje, może jednak też wydać zupełnie inny wyrok. W tym wypadku TSUE orzekł, że zadane pytania są niedopuszczalne.