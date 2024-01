- Sytuacja jest niebywała. Oni wybierają inne miejsce odosobnienia, tym miejscem jest Pałac Prezydencki. Jest to oczywiste wykorzystywanie pewnej sytuacji, w której nikt nie będzie używał siły wobec takiej instytucji jak prezydent RP - powiedział premier Donald Tusk.

We wtorek skazani na więzienie politycy PiS Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński wzięli udział w uroczystościach w Pałacu Prezydenckim. Po uroczystościach wydali oświadczenie z terenu Pałacu, w którym wskazali, że nie ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości. Następnie wrócili do gmachu Pałacu Prezydenckiego.

- Mamy do czynienia z próbą zbudowania dwuwładzy z udziałem najważniejszych instytucji państwa. Martwi mnie, że prezydent włączył się w działania organizowane przez Jarosława Kaczyńskiego - dodał.

- Są to działania wymierzone w fundamenty państwa polskiego. Do tych działań usiłuje się wciągnąć Sąd Najwyższy, prokuraturę, bo te instytucje pozostają w rękach PiS. Jest rzeczą bardzo niepokojącą, że także prezydent angażuje się w wywołanie tego konfliktu - ocenił premier.

Donald Tuska zacytował, fragment Kodeksu karnego dotyczący ukrywania sprawców przestępstw.

- To jest paragraf pierwszy artykułu 239. Kodeksu karnego: "Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, tworzy fałszywe dowody, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego, albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu". Czytam ten fragment, żeby uświadomić panu prezydentowi w co dał się uwikłać - powiedział premier.



- Zwracam się do prezydenta: musi pan przerwać ten szkodliwy spektakl. Będziecie za to odpowiadać, za nieszanowanie konstytucji, za łamanie przepisów, za nieszanowanie wyroków - ostrzegł Donald Tusk.

Postanowienia sądu ws. M. Kamińskiego i M. Wąsika

Komenda Główna Policji poinformowała w wtorek rano, że wpłynęły postanowienia sądu nakazujące policji doprowadzenie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do aresztu.

Jak poinformowano w poniedziałek w komunikacie przekazanym mediom i podpisanym przez wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia sędziego Piotra Maksymowicza, sąd ten nie uwzględnił wniosków o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego wobec Kamińskiego i Wąsika, nie uwzględnił też wniosków o umorzenie postępowania wykonawczego oraz wniosku o wstrzymanie wobec skazanych Kamińskiego i Wąsika wykonalności kar dwóch lat pozbawienia wolności.

"Wobec treści postanowienia i zarządzeń o wykonaniu wyroku przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych Kamińskiego i Wąsika do jednostek penitencjarnych" - głosi informacja sędziego Maksymowicza.

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia 2023 roku prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową.

Sprawa wróciła na wokandę po ponad ośmiu latach w związku z czerwcowym orzeczeniem Sądu Najwyższego. Na początku czerwca 2023 roku SN w Izbie Karnej po kasacjach wniesionych przez oskarżycieli posiłkowych uchylił umorzenie sprawy b. szefów CBA dokonane jeszcze w marcu 2016 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z zastosowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę prawem łaski wobec wówczas nieprawomocnie skazanych b. szefów CBA i przekazał sprawę SO do ponownego rozpoznania.

W poniedziałek wieczorem szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewnił, że "po otrzymaniu postanowienia sądu nakazującego policji doprowadzenie M. Kamińskiego i M. Wąsika policja podejmie natychmiast stosowne działania".

