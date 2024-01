Polska przystępuje do Prokuratury Europejskiej - przekazał minister sprawiedliwości Adam Bodnar. - To ważny akt ze strony Polski - skomentował Adam Szłapka.

Informację podano podczas zwołanej w piątek konferencji prasowej.

- Podpisałem właśnie pisma skierowanie do Ursuli von der Leyen i Alexandra de Croo, który obecnie szefuje prezydencji belgijskiej o tym, że Polska przystępuje do Prokuratury Europejskiej - przekazał minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

- Przystąpienie do Prokuratury Europejskiej wynika z mechanizmu wzmocnionej współpracy - dodał. Jak wyjaśnił, mechanizm zakłada, że państwo przystępujące do niego nie musi wprowadzać zmian legislacyjnych.

- Komisja Europejska ma cztery miesiące na to, by uznać notyfikację, ewentualnie zgłosić zastrzeżenia - powiedział Bodnar. Stwierdził, że dołączenie do Prokuratury to "przełomowy krok".

Adam Szłapka: Chcemy pokazać, jak ważna jest praworządność

- To ważny akt ze strony Polski - stwierdził z kolei Adam Szłapka, minister do spraw Unii Europejskiej. - I to nie jest tak, że ona jest ważna dlatego, że ktoś nas do tego zmusza czy są jakieś wymogi szczególnie nam stawiane, ale dlatego, że my uważamy, iż praworządność jest po prostu dla nas, jako polskiego rządu, jako dla Polski, ważna i ważne jest bezpieczeństwo prawne naszych obywateli - stwierdził.

- Chcemy jednoznacznie pokazać tym aktem, jak ważna jest dla nas praworządność i że będziemy skupiać się na tym bardzo mocno. Także po to, by nasza pozycja w Unii Europejskiej była mocniejsza, przede wszystkim zaś po to, by nas obywatele mieli poczucie, że są bezpieczni - dodał Szłapka.

Jak wyjaśnił, przystąpienie do Prokuratury Europejskiej stwarza mechanizmy niezależnej kontroli nad kwestiami finansowymi związanymi np. z wykorzystywaniem środków europejskich.

Senacka Komisja Spraw UE w środę pozytywnie zaopiniowała uczestnictwo Polski w Prokuraturze Europejskiej. Instytucja zajmuje się sprawami przestępstw związanych z nadużyciami finansowymi, korupcją czy transgranicznymi oszustwami na podatku VAT.

Urząd Prokuratora Europejskiego znajduje się w Luksemburgu. Działa od 2021 r. W mechanizmie uczestniczą 23 kraje członkowskie (razem z Polską).

