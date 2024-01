W krótkim oświadczeniu wydanym przez sąd koronera w Southwark w Londynie napisano: "To jest potwierdzenie, że pani O'Connor zmarła z przyczyn naturalnych. W związku z tym koroner przestał angażować się w jej śmierć" - czytamy na stronie "The Guardian".

Sinead O'Connor zmarła w lipcu 2023 r. w wieku 56 lat. Policja otrzymała wówczas zgłoszenie o "niereagującej kobiecie" w Herne Hill w południowym Londynie. Służby przekazały, że nie traktują śmierci jako podejrzanej.

Śmierć Sinead O'Connor

"Z wielkim smutkiem ogłaszamy odejście naszej ukochanej Sinéad. Rodzina i przyjaciele są zdruzgotani i proszą o poszanowanie prywatności w tym bardzo trudnym czasie" - poinformowali w lipcu zeszłego roku bliscy piosenki w oświadczeniu cytowanym przez BBC.

Kondolencje rodzinie wokalistki złożył premier Irlandii. "Jej muzyka była kochana na całym świecie, a jej talent był niezrównany i bezkonkurencyjny" - napisał Leo Varadkar.

Kariera Sinead O'Connor

Sinead O'Connor została wyróżniona nagrodą za Klasyczny Album Irlandii, przyznawaną przez irlandzką telewizję publiczną RTE. Piosenkarka, która była otwarta w swoich poglądach społecznych i politycznych, wydała w sumie 10 albumów studyjnych.

Wokalistka zyskała sławę pod koniec lat 80. dzięki debiutanckiemu albumowi "The Lion and the Cobra". Światowy rozgłos zyskała w 1990 roku, kiedy ukazał się jej album "I Do Not Want What I Haven't Got", którego częścią był hit "Nothing Compares 2 U". Piosenka była numerem jeden list przebojów w wielu krajach na świecie.

W 2018 roku kobieta przeszła na islam, zmieniając imię na Shuhada, ale nadal występowała pod swoim nazwiskiem. W 1992 roku w programie "Saturday Night Live" podarła na wizji zdjęcie papieża Jana Pawła II. Wokalistka tłumaczyła później, że chciała w ten sposób zaprotestować przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Kościele katolickim.

W 2022 roku zmarł 17-letni syn piosenkarki. Wokalistka przekazała wówczas, że nastolatek "postanowił zakończyć swoją ziemską walkę" i poprosiła, by "nikt nie poszedł za jego przykładem".