W środę, w wieku 56 lat zmarła irlandzka piosenkarka Sinead O'Connor. Artystka była najbardziej znana z przeboju "Nothing Compares 2 U".

Pojawiają się nowe szczegóły w sprawie. 56-latkę znaleziono niereagującą w domu w południowo-wschodnim Londynie i uznano za zmarłą na miejscu zdarzenia - poinformowała londyńska policja.

W oświadczeniu czytamy: "Mundurowych wezwano o godzinie 11:18 w środę, 26 lipca, w związku z doniesieniami o niereagującej kobiecie w domu w rejonie SE24. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon 56-letniej kobiety".

Policja podała, że śmierć O'Connor "nie jest traktowana jako podejrzana".

Śmierć Sinead O'Connor. Cieszyła się na nowe piosenki

O'Connor przeprowadziła się do stolicy na początku lipca.

"Daily Mail" ujawnił, że artystka była tym podekscytowana i cieszyła się na pisanie nowych piosenek jeszcze kilka dni przed śmiercią.

Przypomnijmy, Sinead zmagała się z chorobą afektywną dwubiegunową i depresją. W zeszłym roku zmarł jej 17-letni syn Shane'a.

Sinead O'Connor - kariera

Sinead O'Connor została w tym roku wyróżniona nagrodą za Klasyczny Album Irlandii, przyznawaną przez irlandzką telewizję publiczną RTE. Piosenkarka, która była otwarta w swoich poglądach społecznych i politycznych, wydała w sumie 10 albumów studyjnych.

Wokalistka zyskała sławę pod koniec lat 80. dzięki debiutanckiemu albumowi "The Lion and the Cobra". Światowy rozgłos zyskała w 1990 roku, kiedy ukazał się jej album "I Do Not Want What I Haven't Got", którego częścią był hit "Nothing Compares 2 U". Piosenka była numerem jeden list przebojów w wielu krajach na świecie.

W 2018 roku kobieta przeszła na islam, zmieniając imię na Shuhada, ale nadal występowała pod swoim nazwiskiem. W 1992 roku w programie "Saturday Night Live" podarła na wizji zdjęcie papieża Jana Pawła II. Wokalistka tłumaczyła później, że chciała w ten sposób zaprotestować przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Kościele katolickim.

