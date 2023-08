W południe kondukt pogrzebowy dotarł do domu na nadmorskiej promenadzie Bray, w którym wychowała się O'Connor. Tłum wzniósł wówczas długotrwały aplauz w hołdzie artystce.

Następnie karawan pokryty kwiatami skierował się do posiadłości rodzinny na prywatną ceremonię - przekazał portal The New York Times.

Ceremonię poprowadził imam

Pogrzeb artystki poprowadził imam Umar al-Qadri, jest to związane z tym, że w 2018 r. piosenkarka przeszła na islam i zmieniła imię i nazwisko na Shuhada Sadaqat. W ceremonii wzięli udział m.in. prezydent Irlandii Michael Higgins i premier Leo Varadkar, a także Bono z zespołu U2 i Bob Geldof.

- Im więcej śpiewała i mówiła o swoim własnym bólu, a także o wszechobecnych grzechach w społeczeństwie, których była świadkiem, tym bardziej jej głos i słowa rezonowały ze słuchaczami i poruszały ich serca. Obdarzona głosem, który poruszył pokolenie młodych ludzi, potrafiła doprowadzić słuchaczy do łez swoim nieziemskim brzmieniem. Głos Sinead niósł ze sobą nutę nadziei, odnalezienia drogi do domu - mówił al-Qadri podczas ceremonii.

Prezydent Irlandii w wydanym oświadczeniu napisał, że żal okazywany w całym kraju pokazuje "głęboki wpływ", jaki O'Connor wywarła na Irlandczyków.

Ciało piosenkarki zostało znalezione 26 lipca w jej domu w południowo-wschodnim Londynie, do którego przeprowadziła się wiosną tego roku. Przyczyna jej śmierci nie została jeszcze ustalona, ale policja oświadczyła, że nie traktuje okoliczności zgonu jako podejrzane.

Wokalistka zyskała sławę pod koniec lat 80. dzięki debiutanckiemu albumowi "The Lion and the Cobra".

Światowy rozgłos Sinead O'Connor zyskała w 1990 roku, kiedy ukazał się jej album "I Do Not Want What I Haven't Got", którego częścią był hit "Nothing Compares 2 U". Piosenka była numerem jeden list przebojów w wielu krajach na świecie.

W 1992 roku w programie "Saturday Night Live" podarła na wizji zdjęcie papieża Jana Pawła II. Wokalistka tłumaczyła później, że chciała w ten sposób zaprotestować przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Kościele katolickim.

W ubiegłym roku zmarł 17-letni syn piosenkarki. Wokalistka przekazała wówczas, że nastolatek "postanowił zakończyć swoją ziemską walkę" i poprosiła, by "nikt nie poszedł za jego przykładem".

