Na zboczu wzgórza z widokiem na nadmorskie miasto Bray w Irlandii powstał napis w hołdzie Sinead O'Connor. To w tej miejscowości we wtorek odbędzie się pogrzeb artystki. Piosenkarka zmarła w swoim domu 26 lipca. Miała 56 lat.

Widoczny z lotu ptaka ponad dziewięciometrowy napis "EIRE SINEAD" (Eire - to nazwa Irlandii w języku irlandzkim - red.) pojawił się w niedzielę. Między słowami umieszczono symbol serca - przekazał portal The Guardian.

Inicjatywa stworzenia napisu była wynikiem współpracy pomiędzy dublińską agencją kreatywną The Tenth Man oraz specjalistami od tworzenia murali, firmą Mack Signs. Instalacja została sfilmowana z powietrza za pomocą drona. Znak został wykonany z plastiku, który pochodzi z recyklingu.

"Tak wiele powiedziano o Sinead od czasu jej śmierci, że nie jestem pewien, co pozostało do powiedzenia" - powiedział Richard Seabrooke, dyrektor kreatywny The Tenth Man. "Chcieliśmy po prostu skorzystać z okazji, aby zaznaczyć ten moment odważnym stwierdzeniem, które symbolizuje to, co znaczyła dla tego naszego kraju" - dodał.

W oświadczeniu wydanym przez rodzinę O'Connor poinformowano, że piosenkarka zostanie pochowana we wtorek, a publiczność będzie mogła oddać jej ostatni hołd, gdy kondukt przejedzie nad brzegiem morza w Bray.

"Trasa rozpocznie się w Harbour Bar na końcu Strand Road i będzie przebiegać wzdłuż nadbrzeża do drugiego końca Strand Road, gdzie Sinead i jej rodzina udadzą się na zamkniętą uroczystość" - przekazał rodzina. "Sinead kochała życie w Bray i jego mieszkańców" - dodano.



"Poprzez tę procesję jej rodzina chciałaby wyrazić uznanie dla miłości do niej ze strony mieszkańców" - przekazno.

Sinead O'Connor nie żyje. Piosenkarka zmarła w wieku 56 lat

Wokalistka zyskała sławę pod koniec lat 80. dzięki debiutanckiemu albumowi "The Lion and the Cobra".

Światowy rozgłos Sinead O'Connor zyskała w 1990 roku, kiedy ukazał się jej album "I Do Not Want What I Haven't Got", którego częścią był hit "Nothing Compares 2 U". Piosenka była numerem jeden list przebojów w wielu krajach na świecie.

W 1992 roku w programie "Saturday Night Live" podarła na wizji zdjęcie papieża Jana Pawła II. Wokalistka tłumaczyła później, że chciała w ten sposób zaprotestować przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Kościele katolickim.

W 2018 roku kobieta przeszła na islam zmieniając imię na Shuhada, ale nadal występowała pod swoim nazwiskiem.

W ubiegłym roku zmarł 17-letni syn piosenkarki. Wokalistka przekazała wówczas, że nastolatek "postanowił zakończyć swoją ziemską walkę" i poprosiła, by "nikt nie poszedł za jego przykładem".

