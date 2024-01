O nietypowej interwencji poinformował Departament ds. Środowiska stanu Queensland w Australii. Strażnicy zostali wezwani do domu w Cape Hillsborough na wschodnim wybrzeżu kraju.

Mieszkańcy zauważyli w kurniku gada. Początkowo myśleli, że to jaszczur Varanus. Po przyjeździe na miejsce przedstawiciele Departamentu ds. Środowiska zorientowali się, że mają do czynienia z krokodylem.

Australia. Krokodyl ukrył się w kurniku

Na szczęście wizyta niebezpiecznego zwierzęcia nie wyrządziła szkód w gospodarstwie.

"Wszystkie kurczaki i zwierzęta domowe mieszkające na terenie posesji zostały odnalezione" - napisał departament w komunikacie prasowym.

Funkcjonariusze złapali krokodyla i zapakowali go do specjalnego pojemnika. Stamtąd wyruszył do należącego do strażników ośrodka.

"Krokodyl pozostanie pod naszą opieką, dopóki nasi funkcjonariusze nie znajdą mu nowego domu na licencjonowanej farmie lub w zoo" - wskazano.

Jak napisano w komunikacie Departamentu ds. Środowiska, krokodyle na tym obszarze nie są czymś niezwykłym, ale rzadko wchodzą na posesje ludzi.

