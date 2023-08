Papież Franciszek chce rozmawiać o stanowisku Kościoła w kwestii homoseksualizmu. - W ogóle nie podoba mi się to, że patrzymy na tzw. grzech ciała pod innym kątem niż szóste przykazanie "nie cudzołóż" - mówił. Wyjaśnia, że Kościół jest otwarty dla wszystkich, w tym homoseksualistów i transseksualistów: - To ludzie, którzy czują się odrzuceni i jest to dla nich naprawdę trudne - dodaje.