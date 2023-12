Samolot wylądował kilkadziesiąt minut po starcie po tym, gdy załoga wszczęła alarm. Okazało się, że na pokładzie znajduje się chora pasażerka. U kobiety doszło do zatrzymania akcji serca.

Zdarzenie miało miejsce w piątek na pokładzie samolotu należącego do firmy TUI, lecącego z Teneryfy do Glasgow w Szkocji. Chwilę po starcie u jednej z pasażerek doszło do zatrzymania akcji serca.

Według informacji podanych przez "The Mirror" piloci wznieśli alarm na pokładzie około godziny 18:20 czasu lokalnego. Szybko rozpoczęli także awaryjne lądowanie. Po 20 minutach samolot wylądował na lotnisku na Maderze.

Awaryjne lądowanie samolotu. Służby próbowały ratować pasażerkę

Na płycie lotniska czekali ratownicy medyczni i strażacy. Służby próbowały pomóc kobiecie, jednak nie udało się przywrócić jej parametrów życiowych. Ratownicy stwierdzili zgon.

Wiek pasażerki ani jej personalia nie zostały podane.



Mimo incydentu, samolot z opóźnieniem kontynuował swój lot do Glasgow.