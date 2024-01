Pasażerowie samolotu United Airlines chcieli przeżyć dwie noce sylwestrowe, odbywając "podróż w czasie" dzięki lotowi z wyspy Guam do stolicy Hawajów. Opóźnienie samolotu spowodowało jednak, że wylądowali w złym, już nowym roku i ominęło ich noworoczne odliczanie. Część z nich nie ukrywa rozczarowania.

Co roku niektóre linie lotnicze proponują swoim klientom kilka lotów, umożliwiających podwójne przeżycie sylwestrowych obchodów. Nie udało się to jednak pasażerom samolotu United Airlines, podróżującym z wyspy Guam w Oceanii (jest ona nieinkorporowanym terytorium USA) do stolicy Hawajów. Wszystko za sprawą opóźnienia, jakiego doznał samolot.

Chcieli "cofnąć się w czasie". Ale samolot się opóźnił

Linie lotnicze United Airlines ogłosiły w sieci możliwość "podróży w czasie" i przeżycie sylwestrowej przygody dwa razy, dzięki ich siatce połączeń. Początkowo planowano, że maszyna wystartuje z wyspy Guam 1 stycznia 2024 o 7:35 i dotrze do Honolulu na Hawajach 31 grudnia 2023 o 18:50 – przemierzając przez strefy czasowe, aby zabrać pasażerów jeszcze do wcześniejszego roku.

Lot okazał się dla pasażerów niefortunny. Samolot wystartował z Guam dopiero 1 stycznia o 13:49 i dotarł do Honolulu 1 stycznia o 00:34, czyli już po sylwestrowym odliczaniu.

Podwójny sylwester nieudany. Powodem opóźnienie samolotu

"Zarezerwowałem ten lot specjalnie, żeby móc to zrobić", "Świetny pomysł, szkoda, że ​​opóźniony! Miałem lecieć tym samolotem. Podwójny nowy rok już się nie zdarza" - to niektóre z głosów rozczarowanych pasażerów, którzy wyrazili swoje niezadowolenie z powodu opóźnienia lotu na platformie X.

Więcej szczęścia mieli pasażerowie innych punktualnych lotów – przykładowo lot CX872 linii Cathay Pacific, wylatujący z Hongkongu tuż po 1:00 1 stycznia przybył do San Francisco 31 grudnia o 20:22 oraz lot NH106 All Nippon Airways, który wyleciał z Tokio o 00:48 1 stycznia i wylądował w Los Angeles o 17:12 31 grudnia.