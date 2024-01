Policja poinformowała o zdarzeniu we wtorek, jednak do samego incydentu doszło w poniedziałek późnym wieczorem na międzynarodowym porcie lotniczym Salt Lake City w stanie Utah w USA. Około godziny 22:00 kierownik jednego ze sklepów na lotnisku zgłosił "zamieszanie" do służby lotniska. Widział, jak pewien mężczyzna przechodzi przez wyjście awaryjne.

Kilka minut później, mundurowi znaleźli osobiste przedmioty na jednym z pasów startowych. Wśród rzeczy była także odzież i buty. Jak podaje The Guardian, nie całe 15 minut od zgłoszenia sklepikarza, nieprzytomnego 30-latka znaleziono w silniku zamontowanym na skrzydle samolotu.

Incydent na lotnisku. Ciało znaleziono w silniku

Jak ustalono, podczas incydentu na pokładzie maszyny przebywali pasażerowie, a silnik był włączony. Nie ustalono jednak jego konkretnej fazy działania.

Funkcjonariusze podjęli reanimację, niestety życia mężczyzny nie udało się uratować. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.



Po przyjeździe służb pasażerowie samolotu zostali ewakuowani. Cała sytuacja nie wpłynęła na ogólne funkcjonowanie lotniska.