Prezydent Turcji rozmawiałem z Wołodymyrem Zełenskim. Recep Tayyip Erdogan zapewnił prezydenta Ukrainy o gotowości Ankary do organizacji rozmów pokojowych między przedstawicielami Kremla i władz w Kijowie.

O rozmowie ukraińskiego prezydenta z tureckim odpowiednikiem poinformowały w piątek służby prasowe Recepa Tayyipa Erdogana. Turecki przywódca zwrócił uwagę na znaczenie korytarza zbożowego i zapewnił, że prowadzi dalsze działania dyplomatyczne zmierzające do tego, by był on kontynuowany.

Wojna na Ukrainie. Erdogan rozmawiał z Zełenskim. Chce pogodzić Kijów z Rosją

Wcześniejsze porozumienie zapewniające eksport ukraińskiego zboża, wynegocjowane z udziałem Turcji i ONZ w lipcu 2022 r., wygasło po tym, jak Moskwa odmówiła jego przedłużenia w 2023 r. Kreml oskarżył wówczas Zachód o utrudnianie eksportu zbóż i nawozów. Od tego czasu atakuje ukraińską infrastrukturę rolną i portową.

Turcja pośredniczyła również przy uzgadnianiu wymiany jeńców pomiędzy Rosją i Ukrainą; to na terenie tego kraju doszło do wymiany obejmującej obrońców położonego w Mariupolu Azowstalu.

Prezydent Erdogan podkreślił, że Turcja podejmuje "intensywne wysiłki", by powstrzymać rozlew krwi zarówno na Ukrainie, jak i na terytoriach palestyńskich - podało biuro prezydenta.

Powtórzył też, że Turcja jest gotowa przyjąć rolę mediatora i prowadzić rozmowy w celu osiągnięcia pokoju w pogrążonym w wojnie kraju.

Wytrzymać ten rok". Zełenski o priorytetach w wojnie

Jak na razie po stronie Rosji nie widać jednak sygnałów, które pozwoliłby mieć nadzieję, na rychłe zakończenie wojny. Szybkiego końca konfliktu nie spodziewają się też Ukraińcy. Dał temu wyraz Wołodymyr Zełenski w piątkowym wystąpieniu.

Prezydent Ukrainy oświadczył, że 2024 rok będzie kluczowy dla dalszych losów wojny. - Wytrzymać ten rok oznacza przetrwać całą wojnę z Rosją - oświadczył.

Zełenski nawiązał też do rozmowy z Erdoganem. Zaznaczył, że od współpracy ukraińsko-tureckiej w dużej mierze zależy bezpieczeństwo w regionie, na Morzu Czarnym i bezpieczeństwo żywnościowe na całym świecie.

