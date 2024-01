- Prezydent dopuszcza się deliktu konstytucyjnego, naruszając artykuł 45 Konstytucji i automatycznie pozbawia oskarżonych prawa do sądu - stwierdził sędzia Wojciech Hermeliński, mówiąc o zastosowanym prawie łaski wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Były przewodniczący PKW stwierdził również w rozmowie z Polsat News, że w Polsce mamy "zdemolowany system wymiaru sprawiedliwości".

Chaos prawny wokół sprawy byłych ministrów Zjednoczonej Prawicy trwa. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatów polityków Prawa i Sprawiedliwości. Problemem pozostaje, czy izba jest do tego uprawniona. Jej legalności nie uznaje m.in Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, stwierdzający w swoim wyroku, że izba nie jest "niezawisła i bezstronna".

Immunitet posłów PiS. Zapadł wyrok

Sprawa dotyczy byłego szef CBA, koordynatora służb specjalnych i szefa MSWiA w rządach PiS Mariusza Kamińskiego oraz jego byłego zastępcy Macieja Wąsika. Politycy zostali skazani na dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności za swoje działania w tzw. aferze gruntowej. Osiem lat wcześniej udało im się uniknąć więzienia ponieważ przed uprawomocnieniem się wyroku, ułaskawił ich prezydent Andrzej Duda. W tej kwestii pozostaje spór prawny, dotyczący możliwości zastosowania prerogatywy głowy państwa wobec osób, których wyrok się nie uprawomocnił.

ZOBACZ: Zablokowane karty M. Wąsika i M. Kamińskiego. Szef gabinetu marszałka wyjaśnia

W rozmowie z Polsat News, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński stwierdził, że w tej sprawie mamy do czynienia z odebraniem prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

WIDEO: Sędzia Wojciech Hermeliński w rozmowie z Polsat News

- Jeżeli prezydent ingeruje w trakcie procesu sądowego, gdy trwa postępowanie i chce ułaskawić oskarżonych to zabiera im prawo do sądu. O tym mówi art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - zaznaczył były przewodniczący PKW.

"Delikt konstytucyjny". W. Hermeliński o zastosowanym prawie łaski

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku stwierdził w rozmowie z Polsat News, że prezydent dopuścił się "deliktu konstytucyjnego", naruszając artykuł Konstytucji, mówiący o sprawiedliwym procesie. - Naruszając ten przepis, automatycznie pozbawia oskarżonych prawa do sądu - dodał.

ZOBACZ: Mandat Mariusza Kamińskiego. Izba Kontroli SN uchyliła decyzję marszałka Sejmu

Wojciech Hermeliński uznał, że prawo łaski w trakcie trwającego procesu jest niedopuszczalne. - Prezydent upiera się, że to prawo jest skuteczne, ale ja uważam, że nie. Jest wielu prawników i konstytucjonalistów, którzy również taki pogląd prezentują - uzasadnił sędzia.

- Prawo i Sprawiedliwość przez osiem lat zdeprawowało i zdemolowało system wymiaru sprawiedliwości. Mamy do czynienia z podwójnymi standardami, mamy podwójnych sędziów, podwójne sądy, podwójne funkcje publiczne. Sprawa jest bardzo prosta ale przez dewastacje wymiaru sprawiedliwości doprowadzono do tego, co teraz się dzieję - skwitował były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.