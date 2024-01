Sąd: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik na razie nie trafią do więzienia

Skazani posłowie PiS - Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik - nie trafią na razie do więzienia. "Sąd uwzględnił wnioski Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika o odroczenie wykonania kar pozbawienia wolności" - poinformował prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.

"Z uwagi na złożone wnioski do chwili obecnej nie zostało wydane zarządzenie o wykonaniu wyroku wobec dwóch osób skazanych w powyższej sprawie" - podano w piśmie, do którego w piątek dotarły "Wydarzenia" Polsatu.

Jak podkreślono, wniosek w postępowaniu wykonawczym rozpoznaje się w ciągu 21 dni od daty wpływu do sądu.

"Do sądu wpłynęła odpowiedź od Marszałka Sejmu na zapytanie dotyczące m.in. daty doręczenia zainteresowanym odpisów postanowienia o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatów poselskich, wniesienia odwołań oraz przekazania odwołań do Sądu Najwyższego" - czytamy w komunikacie.

Sprawa posłów PiS. Sędzia na L4

Z pisma dowiadujemy się, że sędzia, któremu przydzielono sprawę od 3 do 5 stycznia przebywa na zwolnieniu lekarskim. "Osoby, w stosunku do których zarządzono wykonanie wyroku oraz wystawiono nakazy doprowadzenia do jednostek penitencjarnych złożyły wnioski o odroczenie wykonania prawomocnie orzeczonych kar pozbawienia wolności wraz z wnioskami o wstrzymanie wykonania orzeczeń w tym zakresie" - wyjaśniono.

ZOBACZ: Przemysław Rosati wyjaśnia sytuację z Wąsikiem i Kamińskim

Sprawę przydzielono przez System Losowego Przydziału Spraw innemu sędziemu. "Postanowieniem sądu wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, co skutkowało wycofaniem dokumentacji osadzeniowej i nakazów doprowadzenia" - podsumowano.

Jako pierwszy informację ws. decyzji stołecznego sądu podał Onet.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. O co chodzi w sprawie posłów?

Były szef CBA, koordynator służb specjalnych i szef MSWiA w rządach PiS Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani na dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności za swoje działania w tzw. aferze gruntowej. Osiem lat wcześniej udało im się uniknąć więzienia ponieważ przed uprawomocnieniem się wyroku, ułaskawił ich prezydent Andrzej Duda.

W odpowiedzi na tegoroczną decyzję sądu marszałek Sejmu Szymon Hołownia wygasił w grudniu mandaty politykom Zjednoczonej Prawicy, pozbawiając ich immunitetu poselskiego. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN podjęła decyzję w czwartek, że Maciej Wąsik pozostanie posłem i nadal będzie chroniony przez immunitet.

ZOBACZ: Mandat Mariusza Kamińskiego. Izba Kontroli SN uchyliła decyzję marszałka Sejmu

Wokół tej izby są jednak kontrowersje - TSUE uznał, że nie jest sądem. Natomiast w piątek Izba Kontroli uchyliła postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła PiS Mariusza Kamińskiego. Organ, który podjął tę decyzję, nie jest uznawany przez TSUE.



Po decyzji izby Sądu Najwyższego, marszałek Hołownia nazwał w sieci polityków Prawa i Sprawiedliwości "przestępcami", zarzucając Sądowi Najwyższemu proceduralny chaos spowodowany "deformami" Zbigniewa Ziobry. "Procedura ta nie wstrzymuje wykonania kary pozbawienia wolności" - dodał polityk we wpisie.

WIDEO: Rosyjska rakieta nad Polską. Wojsko podało nowe informacje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ an / Polsatnews.pl