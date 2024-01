Minister kultury Francji Rima Abdul Malak poinformowała w piątek o wstrzymaniu rozbiórki historycznego budynku w Paryżu, w którym mieściło się laboratorium Marii Skłodowskiej-Curie. W planach jest wybudowanie tam centrum chemii biologicznej do walki z nowotworami.

ZOBACZ: BBC: Maria Skłodowska-Curie najbardziej wpływową kobietą w historii

Francja. Spór o pracownię Marii Skłodowskiej-Curie

"Rozmawiałam dziś rano z Thierrym Philipem, prezesem Instytutu Curie. Uzgodniliśmy, że zawiesi rozbiórkę Pavillon des Sources (Pawilon Źródeł- red.), by dać czas na zbadanie, wraz z zainteresowanymi stronami i moją koleżanką Sylvie Retailleau (minister szkolnictwa wyższego i badań), czy jest jakakolwiek alternatywa" - napisała minister na platformie X.

Pavillon des Sources to jednopiętrowy budynek z początku XX w. wybudowany na górze Sainte-Genevieve w paryskiej Dzielnicy Łacińskiej. Znajduje się koło siedziby instytutu naukowego i muzeum, które noszą imię polskiej noblistki. W tym miejscu Maria Skłodowska-Curie przygotowywała do badań radioaktywne substancje.

ZOBACZ: Paryż. Na aukcji wystawiono szkielet dinozaura. Szacunkowa wartość to 5,5 mln złotych

Rozbiórka budynku, na podstawie zezwolenia z marca 2023 r., miała zacząć się 8 stycznia. Wokół niewielkiego budynku znajduje się ogród stworzony przez polską noblistkę. Całość znajduje się na terenie Instytutu Curie - fundacji zajmującej się badaniem i leczeniem chorób onkologicznych. Według organizacji pracownia nie ma wartości historycznej.

Wyburzenie Pavillon des Sources byłoby "skandalem"

Popularyzator historii Stephane Bern, jego program "Sekrety historii" ma we Francji status kultowego, nazwał w rozmowie z "Le Figaro" rozbiórkę pracowni Curii-Skłodowskiej skandalem.

"Zniszczenie Pavillon des Sources Marii Curie byłoby poważnym błędem. To, co czyni go cennym, to jego pamiątkowy i symboliczny wymiar. To dziedzictwo. Potępienie nieuchronnie spadłoby na Instytut Curie i tych, którzy na to pozwolili" - napisał w mediach społecznościowych. Bern o ratowaniu pracowni miał rozmawiać nawet z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

ZOBACZ: Napad na jubilera w Paryżu. Ukradli kosztowności warte nawet 15 mln euro

"Ze spokojem odbyliśmy złożoną debatę wokół istotnego projektu naukowego, który musi pozostać na górze Sainte-Genevieve, oraz kwestię pamięci, która budzi dziś emocje" - oznajmił w komunikacie prezes Instytutu Curie. Potwierdził, że usuwanie z dawnego laboratorium substancji szkodliwych, zaplanowane na 8 stycznia, zostało "zawieszone na czas rozmów".

Kim była Maria Curie-Skłodowska?

Maria Skłodowska-Curie to polska uczona, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla. Po raz pierwszy otrzymała ją w dziedzinie fizyki, po raz drugi - chemii. Polka należy do grona czterech osób, które otrzymały to wyróżnienie więcej niż raz. Wśród nich jest jedną z dwóch osób, które zostały uhonorowane w różnych dyscyplinach.

ZOBACZ: Paryż: Bikorn Napoleona sprzedany na aukcji. Kosztował 1,9 mln euro

Odkrycia Polki dały początek nowej gałęzi chemii - radiochemii. Były też punktem wyjścia dla radiologii. Z jej inicjatywy prowadzono także pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości.

W 2009 r. brytyjski magazyn "New Scientist" uznał Polkę za "kobietę, która wywarła największy wpływ na naukę". W 2018 r. czytelnicy "BBC History Magazine" wskazali Marię Skłodowską-Curie jako najbardziej wpływową kobietę w historii.

WIDEO: Mer Lwowa o zmasowanych atakach na Ukrainę. Skomentował też wpis szefa polskiego MSZ Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mak / AFP / Le Figaro