Polska kupi dom Marii Skłodowskiej-Curie? "To miejsce to część naszej historii"

Zleciłem działania zmierzające do zakupu domu Marii Skłodowskiej-Curie pod Paryżem - poinformował premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek późnym wieczorem na Twitterze. Informacja o tym, że dom został wystawiony na sprzedaż, wzbudziła duże zainteresowanie wśród polityków i dyplomatów.

"MSZ jest w kontakcie z ambasadą RP we Francji w tej sprawie. To miejsce to część polskiej historii" – napisał premier Morawiecki.

Zleciłem działania zmierzające do zakupu domu Marii Skłodowskiej-Curie pod Paryżem. @MSZ_RP jest w kontakcie z @PLenFrance. To miejsce to część polskiej historii. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 10, 2021

"Polska winna kupić dom Marii Skłodowskiej-Curie pod Paryżem i stworzyć tam muzeum poświęcone Wielkiej Polce, by nie żałować poniewczasie tak, jak utraconej możliwości zakupu Hotelu Lambert w Paryżu" - napisał z kolei europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Polska winna kupić dom Marii Skłodowskiej-Curie pod Paryźem

i stworzyć tam muzeum poświęcone Wielkiej Polce,

by nie żałować poniewczasie tak jak utraconej możliwości zakupu

Hotelu Lambert w Paryżu@PiotrGlinski https://t.co/g1p26BSr7G — Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) May 10, 2021

Pomysł poparł również dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski oraz ambasador Polski w Algierii Witold Spirydowicz.

"Dom Państwa Curie to byłaby świetna okazja do promocji Polski. Przypomnę, Hotel Lambert utracony. Pałacyk Paderewskiego zburzyli Szwajcarzy (...) Muzeum w Rapperswil zagrożone likwidacją" - skomentował ambasador Spirydowicz.

Dom Państwa Curie to byłaby świetna okazja do promocji PL. Przypomnę , Hotel Lambert utracony. Pałacyk Paderewskiego zburzyli Szwajcarzy (znakomity dokument Szlachtycza o tym). Muzeum w Rapersvill zagrożone likwidacją. — Spirydowicz Witold (@SpirydowiczW) May 10, 2021

Dom Piotra i Marii Curie-Skłodowskiej w Saint-Remy-les-Chevreuse o powierzchni 120 m2 w podparyskim departamencie Yvelines, został wystawiony na sprzedaż za 790 tys. euro. Nieruchomość wymaga remontu, którego koszt szacowany jest na 200 tys. euro.

ZOBACZ: BBC: Maria Skłodowska-Curie najbardziej wpływową kobietą w historii

W latach 1904–1906 małżeństwo Curie regularnie odwiedzało ten dom wraz z rodziną, aby odpocząć z dala od zgiełku stolicy. W domu zachowały się stare gobeliny i terakota epoki Curie - podkreślają agenci nieruchomości.

Saint-Rémy-lès-Chevreuse: l’ancienne maison de Pierre et Marie Curie en vente pour 790 000 euros

➡️ https://t.co/UiLu6k75NI pic.twitter.com/zq3XG6NKYy — Le Parisien | 78 (@LeParisien_78) May 9, 2021

- Należy przerobić piwnicę, strych, dach i izolację - powiedział francuskiemu dziennikowi "Le Parisien" dyrektor agencji Stephane Plaza w Saint-Remy Daniel Cazou-Mingot. Dom ma wiele zalet: duży ogród o powierzchni 900 m2 czy bliskość oddalonej o 600 m stacji kolejki RER.

Maria Skłodowska-Curie w 1903 r. wraz z mężem Piotrem Curie oraz Henrim Becquerelem otrzymała Nagrodę Nobla z fizyki za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości.

Po raz drugi została nagrodzona w 1911 Noblem z chemii za odkrycie pierwiastków polon i rad.

Piotr Curie zginął w wypadku ginął w wypadku drogowym w kwietniu 1906 r. przejechany przez wóz konny. W maju tego samego roku 38-letnia wówczas Maria dostała katedrę fizyki na Sorbonie po mężu i została pierwszą kobietą – profesorem tej uczelni. Pierwszy wykład poprowadziła 5 listopada 1906.

dk/PAP/Polsatnews.pl