W niedzielę w Paryżu odbędzie się licytacja autentycznego kapelusza Napoleona. Cesarz Francuzów miał go na głowie podczas swoich słynnych bitew. Eksperci szacują, że jego cena przekroczy 800 tysięcy euro. Oprócz tego na aukcji będzie można znaleźć wiele innych, cennych przedmiotów należących do francuskiego przywódcy.

Niedzielna aukcja w Paryżu cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, a to wszystko za sprawą wyjątkowych przedmiotów jakie będzie można podczas niej nabyć. Pod młotek pójdzie między innymi autentyczny bikorn należący do Napoleona Bonapartego.



- Ludzie rozpoznawali ten kapelusz wszędzie. Gdy widzieli go na polach bitew wiedzieli, że Napoleon tam był, a prywatnie zawsze miał go na głowie lub w ręku - to jego symbol - powiedział Jean Pierre Osenat właściciel domu aukcyjnego Osenat.

ZOBACZ: Wielka Brytania. Menu z Titanica sprzedane na aukcji. Zawrotna cena



Cena minimalna XIX-wiecznego nakrycia głowy wynosi 800 tysięcy euro, jednak eksperci zakładają, że może ona zostać kupiona za dużo większą sumę. Spodziewają się przekroczenia nawet miliona euro (ponad cztery miliony złotych - red.).

Niespotykana aukcja w Paryżu. Rzeczy należały do samego Napoleona

- Obecnie na świecie jest 20 autentycznych egzemplarzy, a 15 z nich jest przechowywanych w muzeach. To, że ten kapelusz trafił do nas na aukcję to niemal cud - przekazał Osenat.

WIDEO: Bikorn Napoleona wystawiony na aukcję

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Oprócz kapelusza na aukcji będzie można nabyć srebrną tabliczkę zrabowaną z powozu cesarza po jego klęsce w bitwie pod Waterloo w 1815 roku. Na aukcji zostanie zaprezentowana także drewniana kosmetyczka ze srebrną szczoteczką.



- Sama myśl, że przedmioty naprawdę należały do Napoleona jest poruszająca - podkreślił Osenat.