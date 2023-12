"Komisja z zadowoleniem przyjmuje dzisiejszą jednogłośną decyzję Rady o przyjęciu Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen" - przekazano na stronie KE. Procedura włączania krajów rozpocznie się od zniesienia kontroli na granicach powietrznych i morskich od marca 2024 r. - dodano. Jak zaznaczono, to już dziewiąte rozszerzenie Schengen.

Przystąpienie Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen pobudzi handel i turystykę oraz przyczyni się do dalszej konsolidacji rynku wewnętrznego - przekazano na stronie Komisji Europejskiej. Dodano, że rozszerzona strefa wzmocni Unię, zarówno wewnętrznie, jak i na arenie międzynarodowej.

"Dzisiejszy dzień to historyczny moment dla Bułgarii i Rumunii. To także dzień wielkiej dumy dla obywateli Rumunii i Bułgarii" - przekazała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

"Od marca będą oni mogli swobodnie przekraczać wewnętrzne granice morskie i powietrzne, bez kontroli granicznych. To duży krok naprzód dla obu krajów i dla całej strefy Schengen" - zaznaczyła.

KE: Bułgaria i Rumunia są gotowe do przystąpienia do strefy Schengen

Komisja po raz pierwszy potwierdziła gotowość Bułgarii i Rumunii do przystąpienia do strefy Schengen bez kontroli na granicach wewnętrznych w 2011 roku. Od tego czasu Bułgaria i Rumunia wykazywały, że spełniają warunki przystąpienia do strefy Schengen - zaznaczono na stronie KE.

Zostało to ponownie potwierdzone przez trzy misje informacyjne na zewnętrznych granicach Bułgarii i Rumunii w 2022 i 2023 roku. W marcu 2023 r. Komisja uruchomiła również projekty pilotażowe z Rumunią i Bułgarią w celu usprawnienia zarządzania granicami zewnętrznymi, wzmocnienia współpracy z krajami sąsiadującymi oraz zapewnienia szybkich procedur azylowych - dodano.

Jak zaznaczono, to dziewiąte rozszerzenie strefy Schengen. Potwierdza ono i wzmacnia wzajemne zaufanie i jedność między państwami członkowskimi, na których opiera się Schengen, i pomoże w realizacji tego kluczowego projektu.

Strefa Schengen się powiększa. Rumunia i Bułgaria przystępują do niej od marca 2024 r.

Dyskusje na temat daty ewentualnego zniesienia kontroli osób na wewnętrznych granicach lądowych będą kontynuowane w 2024 r., a decyzja Rady w tej sprawie ma zostać podjęta w rozsądnych ramach czasowych - przekazała KE.

Dodano, że aby pomóc Bułgarii i Rumunii w ochronie granic zewnętrznych Unii, nadal będzie udzielane znaczne wsparcie finansowe i pomoc Fronteksu.

ZOBACZ: Unia Europejska będzie miała nowy pakt migracyjny? Jest porozumienie

Obecnie Schengen - strefa bez kontroli granicznych - obejmuje 27 krajów i rozciąga się na ponad 4 miliony kilometrów kwadratowych z populacją prawie 420 milionów ludzi. Wraz z Rumunią i Bułgarią, strefa Schengen wzrośnie do 4,5 miliona kilometrów kwadratowych z 450 milionami mieszkańców.

Strefa Schengen jest integralną częścią ram prawnych UE. Zgodnie z traktatami wszystkie państwa członkowskie UE muszą stać się, gdy będą gotowe, pełnoprawnymi członkami strefy Schengen.