Sędzia z Nevady została zaatakowana przez oskarżonego, który rzucił się na nią w trakcie procesu. Do akcji wkroczyli ochroniarze, którzy obezwładnili napastnika. Moment ataku zarejestrowały kamery. Agresor, który był sądzony w sprawie pobicia, usłyszał dodatkowe zarzuty.

Sędzia Mary Kay Holthus z Nevady - z sądu okręgowego hrabstwa Clark - została zaatakowana w środę przez 30-letniego Deobra Delone Reddena - przekazał portal News ABC.

Napaść miała miejsce około godziny 11:00 w Regionalnym Centrum Sprawiedliwości w Las Vegas. Podczas rozprawy Reddena, który oskarżony był o atak kijem baseballowym, prosił sędzię o łagodny wyrok.

30-latek opisał siebie jako "osobę, która nigdy nie przestaje próbować postępować właściwie, bez względu na to, jak trudne to jest".

- Nie jestem buntownikiem - powiedział sędzi. - Uważam, że nie powinienem trafić do więzienia - dodał.

Gdy sędzia dała jasno do zrozumienia, że zamierza wydać wyrok skazujący na więzienie, a szeryf sądowy ruszył, by założyć mu kajdanki, Redden wykrzyczał przekleństwa i rzucił się do przodu.

Napastnik przeskoczył nad stołem obrony i ławą sędziowską i zrzucił sędzię z fotela.

Wtedy zainterweniowali ochroniarze i obsługa sali, którzy po krótkiej walce spacyfikowali napastnika.

USA. Sędzia z zaatakowana przez oskarżonego. 30-latek usłyszał kolejne zarzuty

W wyniku napaści 30-latka drobnych obrażeń doznała sędzia, ale nie została hospitalizowana. Ranny został również marszałek sali sądowej, który ma zwichnięty bark i rany na czole.

Napastnik został aresztowany i osadzony w więzieniu Clark County Detention Center. Mężczyźnie postawiono wiele nowych zarzutów, w tym atak na sędziego i pobicie funkcjonariuszy sądowych.

- To stało się tak szybko, że nie wiadomo było jak zareagować - powiedział Richard Scow, główny prokurator okręgowy, który oskarżył Reddena.

Obrońca 30-latka - Caesar Almase - nie skomentował sprawy.

Redden, mieszkaniec Las Vegas, został w listopadzie uznany za psychicznie zdolnego do stawienia się przed sądem. Jak wynika z akt stanowych, mężczyzna wcześniej odbywał karę więzienia w Nevadzie za pobicie.

Rzeczniczka sądu Mary Ann Price po ataku powiedziała, że urzędnicy dokonali przeglądu wszystkich naszych protokołów bezpieczeństwa.

- Zrobimy wszystko, co konieczne, aby chronić sądownictwo - zaznaczyła.