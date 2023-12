Pechowego kota zauważyli okoliczni mieszkańcy New Jersey. Zwierzę co najmniej kilka dni wcześniej musiało włożyć głowę do plastikowego słoika i nie mogło się uwolnić. Kotu próbowali pomóc także pracownicy służb porządkowych, ale bezskutecznie. Nikt nie potrafił go złapać - donosi WABC-TV.

ZOBACZ: USA. Spędził sześć dni we wraku samochodu. Przeżył dzięki deszczówce

W końcu Marcia Sandford Fishkind i Eileen DiNicola, wolontariuszki zajmujące się ratowaniem zwierząt z New Jersey, skontaktowały się ze swoim przyjacielem Johnem DeBackerem z nadzieją na świąteczny cud.

New Jersey. Kot przez kilka dni biegał ze słoikiem na głowie

W Boże Narodzenie DeBacker otrzymał wiadomości przedstawiające umęczonego kota, którego głowa utknęła w słoiku. Pomimo tego, że był dzień świąteczny, mężczyzna postanowił natychmiast działać i pomóc kotu.

Na Facebooku pojawiło się wideo, na którym John DeBacker z powodzeniem łapie kota i umieszcza go w transporterze. Przy okazji mężczyzna zaapelował, żeby przed wyrzuceniem starać się zgniatać puste pojemniki. W ten sposób zwierzęta, które poszukują jedzenia na śmietnikach, będą bezpieczniejsze.

Uratowany kot okazał się zdrowy i trafił pod opiekę wolontariuszy.

WIDEO: Cebula albo mandat. Tak Grinch karze kierowców za drobne przewinienia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

lmo/kg / polsatnews.pl