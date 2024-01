Gra Tetris, polegająca na układaniu spadających klocków w poziome linie, została stworzona w 1984 roku przez radzieckiego programistę Aleksieja Pażytnowa.

Popularność na całym świecie zyskała w 1989 roku po debiucie na konsoli gier wideo Nintendo Entertainment System (NES). Przez lata w Tetrisa grały miliony ludzi na całym świecie, co sprawiło, że stał się on jedną z najpopularniejszych gier wideo w historii.

Pierwszy człowiek w historii

Jednym z jej fanów jest 13-letni Willis Gibson z Oklahomy, występujący na YouTubie pod pseudonimem Blue Scuti.

Chłopiec grając na konsoli NES pobił niedawno rekord świata i jako pierwszy człowiek w historii "przeszedł" grę - informuje BBC News.

Stało się to w momencie, gdy uzyskał 157 poziom, co spowodowało zawieszenie się gry, uniemożliwiając mu dalszą rozgrywkę. Zajęło mu to zaledwie 38 minut.

"Kiedy zaczynałem grać w tę grę, nie spodziewałem się, że kiedykolwiek ją pokonam" - napisał nastolatek na swoim kanale YouTube.

Co ciekawe 13-latek może jeszcze poprawić swój wynik. Na razie udało się tego dokonać jedynie sztucznej inteligencji, która dwa lata temu grając w grę dotarła do 255 poziomu.

Po jego ukończeniu rozgrywka zrestartowała się i wróciła do poziomu zero.

Obecnie w grę Tetris można grać na wielu konsolach i platformach oraz na telefonach komórkowych.

dk