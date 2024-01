Według nowojorskiej policji do wypadku doszło w poniedziałek nad ranem, gdy kierowca czarnego sedana najechał na chodnik, po czym uderzył w zaparkowane radiowozy i ciężarówkę z jedzeniem.

Pijany kierowca doprowadził do obrażeń u dziewięciu osób

W wyniku wypadku rannych zostało trzech policjantów, a także pięciu innych przechodniów, w tym aktorka Carrie Bernans oraz towarzysząca jej agentka.

Obie kobiety zostały uwięzione pod food truckiem. Doznały obrażeń i trafiły do szpitala. Ich stan jest stabilny.

Kierowca samochodu, który spowodował wypadek, został przewieziony do szpitala w stanie krytycznym. Jak podje "The New York Times" wśród zarzutów, które mu postanowiono, jest prowadzenie pod wpływem alkoholu oraz "lekkomyślne spowodowanie niebezpieczeństwa na drodze".

Carrie Bernans w szpitalu

Mama aktorki udostępniła w swoich mediach społecznościowych zdjęcia ze szpitala. Widać na nich, że Carrie odniosła liczne obrażenia. Doznała kilku złamań. Ma także uszkodzone zęby. Konieczna była operacja.

"Nadal bardzo cierpi i nie może odbierać telefonów, ale dziękuje za wiadomości. To było traumatyczne zdarzenie" - opisała we wpisie.

Carrie jest zawodową kaskaderką i aktorką znaną szerszej publiczności z filmów z uniwersum Marvela takich jak: "Czarna Pantera", "Spider-Man", czy musicalu "Purpurowy Kolor".