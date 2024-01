Rosyjskie władze przyznały się do omyłkowego ostrzału własnej wioski. W trakcie zmasowanego ataku powietrznego na Ukrainę pociski spadły również na domy we wsi Pietropawłowka w regionie Woroneża. Siedem budynków w oddalonej o około 150 kilometrów od granic z Ukrainą miejscowości zostało zniszczonych, a ich lokatorzy musieli przenieść się do tymczasowych kwater.