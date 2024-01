Atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce F-16

Kijowska obrona powietrzna od wczesnych godzin porannych we wtorek odpiera ataki rosyjskich dronów. W stolicy Ukrainy doszło do pożarów, w kilku dzielnicach spadły odłamki rakiet - przekazał w mediach społecznościowych mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko, dodając, że co najmniej 10 osób zostało rannych. Pociski spadły również na kilka innych miast m.in. na Charków, gdzie doszło do serii wybuchów - rakiety uderzyły w budynki mieszkalne w centrum miasta.

Siły Powietrzne Ukrainy ogłosiły alarm powietrzny na terenie całego kraju. W komunikacie przekazały, że Rosjanie podnieśli 16 bombowców strategicznych Tu-95MS, które mogą wystrzelić w kierunku Ukrainy rakiety. W kierunku ich kraju ma zmierzać także dziewięć ciężkich myśliwców MiG-31K, a w stronę Kijowa wystrzelono pociski hipersoniczne Kindżał.

Reakcja na ataki w Ukrainie. Wystartowały polskie myśliwce F-16

Na trwające rosyjskie uderzenie powietrzne na terenie sąsiedniego państwa zareagowała polska armia.

ZOBACZ: Alarm powietrzny w całej Ukrainie. Rosyjskie uderzenie w stolicę

"Informujemy, że obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, która związana jest z wykonywaniem uderzeń na terytorium Ukrainy" - przekazało we wtorek rano w mediach społecznościowych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej aktywowano dwie pary myśliwców F-16 oraz sojuszniczy tankowiec powietrzny. Około godziny 5.45 wystartowała 🇺🇸 para stacjonującą w bazie w Łasku, a około godz. 6.15 para z bazy w Krzesinach" - doprecyzowało Dowództwo Operacyjne.

Wojsko ostrzega, że w związku z prowadzonymi przez polskie i sojusznicze lotnictwo działaniami, możliwe jest "występowanie podwyższonego poziomu hałasu, zwłaszcza we wschodnim obszarze kraju".

ZOBACZ: Władimir Putin zagroził Ukraińcom. Zapowiedział więcej ataków

Poprzedni zmasowany atak lotniczy Rosji na Ukrainę miał miejsce w piątek. Polskie wojsko wykryło wtedy obiekt, który naruszył polską przestrzeń powietrzną przy granicy z Ukrainą. Po przeprowadzonych analizach i poszukiwaniach ewentualnych pozostałości obiektu na polskim terytorium, Sztab Generalny poinformował, że chodziło najprawdopodobniej o jedną z rosyjskich rakiet wycelowanych w Ukrainę. Pocisk chwilę po przekroczeniu polskiej granicy, zawrócił na wschód i szybko opuścił naszą strefę powietrzną.