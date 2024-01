Im więcej bobrów, tym więcej gazów cieplarnianych. Z najnowszych doniesień naukowców z University of Alaska w Fairbanks wynika, że obecność tych ssaków ma istotny wpływ na postępujące globalne ocieplenie. Budując konstrukcje, zalewają okoliczne tereny, a to zwiększa emisję metanu.

- To wszystko dzieje się na ogromną skalę - mówi Ken Tape, ekolog z Uniwersytetu Alaski w Fairbanks, śledzący napływ bobrów do rzadkiego krajobrazu północy. Badacz wskazał również, że istnieją badania, wskazujące że północna strona Alaski może zostać skolonizowana przez bobry do 2100 roku.

Bobry szkodzą klimatowi? Doniesienia naukowców

Globalne ogrzewanie spowodowało zakrzewienie tundry arktycznej, przez co surowa zima jest krótsza, a w najzimniejszych miesiącach przepływ wody jest swobodniejszy niż wcześniej. Uczeni z uniwersytetu na Alasce zbadali powierzchnię 430 kilometrów kwadratowych, znajdującym się w dorzeczu rzeki Noatak, w północno-zachodnim rejonie stanu. Ich wyniki okazały się być zaskakujące.

Rosnące temperatury pobudziły napływ bobrów na Alaskę i północną Kanadę. Ich działalność ma istotny wpływ na emisję gazów cieplarnianych, bo za sprawą budowanych przez nie konstrukcji zalewane są nowe tereny, a to z kolei zwiększa emisję metanu.

Globalne ocieplenie. Bobry powodują zwiększenie emisji metanu

Wskazane dane zostały pozyskane poprzez zastosowanie technologii obrazowania hiperspektralnego w ramach programu NASA Arctic-Boreal Vulnerability Experiment. Kamery hiperspektralne, używane w tym procesie, rejestrują obraz obszaru w setkach długości fal elektromagnetycznych, obejmujących wiele zakresów niewidocznych dla ludzkiego oka. To wyróżnia je spośród innych kamer rejestrujących jedynie podstawowe kolory, takie jak czerwony, zielony i niebieski.

Badacze porównali lokalizacje punktów wykazujących zwiększoną emisję metanu z położeniem 118 stawów bobrowych oraz otaczających je nienaruszonych dopływów strumieni i jezior. Dokonano analizy obszaru w promieniu około 60 metrów od każdego zbiornika wodnego, co doprowadziło do odkrycia istotnie większych emisji metanu wokół stawów bobrowych.

Zmiany klimatyczne przyczyniają się do migracji tych zwierząt do arktycznej tundry. Bobry konstruują tamy, które powodowują spiętrzenie wód, prowadząc do zalania obszarów porośniętych roślinnością.

W wyniku rozkładu roślin i osadów organicznych uwalnia się metan, gaz cieplarniany o sile działania 25 razy większej niż dwutlenek węgla. Dodatkowo metan jest emitowany podczas topnienia wiecznej zmarzliny, bogatej w substancje organiczne, pod wpływem ciepła przekazywanego przez rozprzestrzeniającą się wodę.