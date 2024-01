O pomoc do słowackich ratowników zwróciła się w poniedziałek wieczorem matka jednego z mężczyzn. Jak tłumaczyła, jej 20-letni syn, który jest narciarzem i alpinistą, miał wybrać się ze swoim przyjacielem na wyprawę w rejon Tatr Wysokich do Popradzkiego Jeziora przez Wyżnią Koprową Przełęcz na Koprowy Wierch (2366 metrów n.p.m.).

ZOBACZ: Słowacja. Lawina w Tatrach. Nie żyje dwóch polskich wspinaczy

Podróż miała polegać zarówno na wspinaczce, jak i zjazdach narciarskich. Oboje udostępnili swoją lokalizację za pomocą aplikacji wykorzystującej system GPS w ich telefonach. Nagle jednak sygnał śledzący się urwał i nie było go przez dłuższy czas, więc rodzina zdecydowała skontaktować się z górskimi służbami.

Nocna akcja ratunkowa w Tatrach. Zgubiło się dwóch mężczyzn

W teren w dwóch grupach wyruszyło ośmiu ratowników. Uruchomiono także drona Horskiej záchrannej služby z termowizją. Jak się okazało, alarm został podjęty słusznie - jeden z mężczyzn spadł do doliny Hlinskiej, a jego towarzysz starał się go uratować. Udzielił mu pierwszej pomocy i próbował wydostać się razem z nim z doliny, ale trwało to bardzo długo, ponieważ zgubił swoje narty.

ZOBACZ: Tragedia w Tatrach. Turysta spadł z wysokości w rejonie Zawratowej Turni

Nieposzkodowany taternik próbował samodzielnie dojść do miejsca, w którym złapie sygnał w telefonie. Gdy tylko mu się to udało przekazał ratownikom informacje na temat położenia kolegi.

"Po dotarciu do miejsca, w którym przebywał poszkodowany turysta, ratownicy zapewnili obojgu opiekę medyczną, ocieplenie i rozpoczęli transport do regionalnego centrum HZS w Tatrach Wysokich, gdzie czekali na nich członkowie rodzin, w towarzystwie których opuścili szpital na własne życzenie" - poinformowali słowaccy ratownicy.