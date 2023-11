Intensywne opady w górach. Ratownicy TOPR mają pełne ręce roboty

Od kilku dni w Tatrach ogłaszane są zagrożenia lawinowe związane z opadami śniegu i silnym wiatrem. Mimo że warunki mogą ulec pogorszeniu, nie powstrzymuje to turystów przed pójściem na wycieczki bez odpowiednich umiejętności i zabezpieczenia.



W piątek ratownicy TOPR otrzymali zgłoszenie o siedmioosobowej grupie, która nie była w stanie samodzielnie kontynuować wyprawy. Turyści ugrzęźli na wierzchołku Ciemniaka (2096 m. n. p. m.). Nie mieli ze sobą odpowiedniego sprzętu.

Na pomoc pospieszyło im czterech ratowników. Po dotarciu na miejsce, ogrzali turystów, a następnie sprowadzili grupę do wylotu doliny Kościeliskiej.



Działania trwały prawie osiem godzin.

Utknął przy Kasprowym Wierchu. Do kolejki miał tylko kilka minut

To nie była to jednak jedyna akcja tego dnia. Trzech ratowników wyruszyło na Kasprowy Wierch, gdzie w rejonie Suchej Przełęczy - w fatalnych warunkach pogodowych - utknął samotny turysta.



"Po dotarciu na miejsce znaleziono go siedzącego w zaspie śnieżnej zaledwie kilka minut od górnej stacji kolei linowej. Po ogrzaniu ratownicy odprowadzili turystę do budynku stacji i koleją zwieźli do Zakopanego" - napisał TOPR w komunikacie.



Ratownicy przypominają, że warunki w górach są niesprzyjające, a opady śniegu i porywisty wiatr mogą jeszcze bardziej utrudnić wycieczki. Turystów prosi się o zachowanie rozwagi, sprawdzanie pogody przed podróżą i należyte ocenienie własnych umiejętności.