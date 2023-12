To są poważne zdarzenia wobec których nie można przechodzić do porządku dziennego jak nad dotychczasowymi zdarzeniami - twierdzi generał Leon Komornicki. Były zastępca Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odniósł się do doniesień o niezidentyfikowanym obiekcie, który spadł na terytorium Polski od strony Ukrainy.

Chwilę po godzinie 10 Dowództwo Operacyjne wydało na platformie X pilny komunikat dotyczący zdarzenia, które miało miejsce w okolicach Hrubieszowa.

"W przestrzeń powietrzną RP od strony granicy z Ukrainą wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny, który od momentu przekroczenia granicy, aż do miejsca zaniku sygnału obserwowany był przez środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji" - napisano.

Na godzinę 13 prezydent Andrzej Duda zwołał spotkanie w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego w którym udział wezmą: szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła oraz dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen. dyw. Maciej Klisz.

Gen. Leon Komornicki: Brak konsekwencji po poprzednich zdarzeniach

Zdaniem wojskowego, byłego zastępcy Sztabu Generalnego, sytuacja która wydarzyła się na Lubelszczyźnie nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. Jednocześnie według generała Leona Komornickiego, potwierdza się negatywny scenariusz o braku wyciągania wniosków przez wojsko i resort obrony.

ZOBACZ: Rakieta spadła na terytorium Polski? "Obiekt nadleciał z Ukrainy"

- Dziś Rosja przeprowadziła nocny atak, zmasowany. To nie jest przypadek, w trakcie wojny nie ma przypadków. To są poważne zdarzenia wobec których nie można przechodzić do porządku dziennego jak nad dotychczasowymi zdarzeniami, które do tej pory miały miejsce. Dotyczy to nas, Polski i NATO. Nie ma żadnej refleksji - stwierdził.

- Kompletnie brakuje trzeźwego, żołnierskiego spojrzenia i oceny sytuacji. Pytanie? Jak długo jeszcze to sondowanie będzie trwało i co w konsekwencji może się wydarzyć. To są sytuacje, które mają swój określony cel militarny i polityczny - dodał.

Wojskowy jest przekonany, że wśród polityków bezpośrednio współpracujących z armią istnieje przeświadczenie o ścisłej współpracy międzynarodowej. Liczenie na sojusze, zdaniem generała Komornickiego, spowodowało brak budowy własnego systemu obronnego.

- Nie wierzymy w siebie, nie wierzymy we własne możliwości. Powinniśmy spojrzeć co zrobiła Szwecja, Szwajcaria, Finlandia. Oni uznali, że liczą przede wszystkim na siebie, na swoje rozwiązania i plany - podkreślił.

Gen. Mieczysław Bieniek: Procedury zadziałały prawidłowo

W rozmowie z Polsat News były zastępca Dowódcy Strategicznego NATO ds. Transformacji Mieczysław Bieniek komentując dotychczasowe informacje dotyczące niezidentyfikowanego obiektu, pochwalił działania wojska i resortu obrony.

- Szybka reakcja, w przeciwieństwie do tego co kiedyś się działo, świadczy o tym, że przywiązuje się do bezpieczeństwa naszych obywateli bardzo duże znaczenie - stwierdził.

ZOBACZ: Nieznany obiekt nad Polską. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego: Podniesiono gotowość bojową

- System rozpoznania i obrony radiolokacyjnej wzdłuż ściany wschodniej zadziałał. Wykryto obiekt i uruchomiono procedury. One działają tak, że podrywa się środki zwalczania tego systemu, baterie przeciwlotnicze, samoloty F-16 i odbywało się śledzenie - przekonywał.

Wojskowy także odniósł się do hipotezy o możliwej prowokacji zastosowanej przez Federację Rosyjską.

- Ja nie jestem na etapie jasnowidztwa, ale jestem realistą i wiem, że w czasie działań bojowych takie rzeczy się zdarzają. Dla przykładu, na terytorium Turcji kilkukrotnie wlatywały samoloty rosyjskiej. Po którymś ostrzeżeniu został zestrzelony bombowiec Su-24, co spowodowało zawieszenie stosunków dyplomatycznych między Putinem i Erdoganem - wspominał gen. Bieniek.

Artykuł aktualizowany...