Zakończyła się właśnie rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem - przekazał szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek. Jak zaznaczył, rozmowa dotyczyła naruszenia przestrzeni powietrznej. W piątek poinformowano, że do Polski wleciał od strony granicy z Ukrainą niezidentyfikowany obiekt - była to rosyjska rakieta.

"Zakończyła się właśnie rozmowa Prezydenta Andrzeja Dudy z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem" - przekazał w mediach społecznościowych Marcin Mastalerek.



Jak dodał szef Gabinetu Prezydenta, "rozmowa dotyczyła naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Jesteśmy od początku w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami".

O rozmowie w mediach społecznościowych poinformował również Jens Stoltenberg.

"Rozmawiałem z prezydentem Andrzejem Dudą na temat incydentu rakietowego w Polsce" - przekazał szef Sojuszu.

"NATO solidaryzuje się z naszym cennym Sojusznikiem i monitoruje sytuację. Pozostaniemy w kontakcie po ustaleniu faktów. NATO pozostaje czujne" - dodał.

W piątek prezydent Duda zwołał naradę w BBN z udziałem, m.in. wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, szefa Sztabu Generalnego gen. Wiesława Kukuły, Dowódcy Operacyjnego RSZ gen. Macieja Klisza, ambasadora Polski przy NATO Tomasza Szatkowskiego oraz prezydenckich ministrów.

Po zakończeniu narady szef MON podkreślił, że wszystkie działania wobec naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej zostały podjęte zgodnie ze schematem reagowania w takich sytuacjach - zadziałały systemy polskie i sojusznicze. Akcentował też bardzo dobra współpraca między prezydentem i rządem.

Według oficjalnych informacji przekazanych przez przedstawicieli Wojska Polskiego nad Polską pojawiła się rosyjska rakieta, która wystrzelona została w trakcie zmasowanego ataku na ukraińskie miasta.

- Wszystko wskazuje na to, że rosyjska rakieta wtargnęła w polską przestrzeń powietrzną. Mamy na to potwierdzenie radarowe, narodowe i sojusznicze - ogłosił generał Wiesław Kukuła.

- To była trudna noc dla Ukrainy. Połączony atak saturacyjny mający na celu przeciążyć ich obronę przeciwlotniczą z wykorzystaniem dronów i następujące po nim uderzenie rakietowe, głównie lotnictwa dalekiego zasięgu. Odpalane rakiety z Morza Kaspijskiego, większość z tych rakiet śledziliśmy, co do zakresu i kierunku ich przemieszczania się - stwierdził.

- Jedna z tych rakiet przekroczyła granicę Polski, później ją opuściła. Wszystko na to wskazuje, choć jeszcze to potwierdzamy, weryfikujemy na ziemi - dodał.

Jak przyznał generał Kukuła w celu śledzenia rakiety wysłane zostały samoloty bojowe, które w przypadku zagrożenia miałyby ją zestrzelić.