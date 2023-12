Niezidentyfikowany obiekt nad Polską. Wojsko podało nowe informacje

Wszystko wskazuje na to, że rosyjska rakieta wtargnęła w polską przestrzeń powietrzną. Mamy na to potwierdzenie radarowe, narodowe i sojusznicze - ogłosił generał Wiesław Kukuła. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przekazał najnowsze informacje dotyczące niezidentyfikowanego obiektu, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej.

Tuż po zakończeniu spotkania w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zorganizowany został briefing prasowy z udziałem szefa MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Szefem Sztabu Generalnego WP generałem Wiesławem Kukułą i dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych gen. dyw. Maciejem Kliszem.

Według oficjalnych informacji przekazanych przez przedstawicieli Wojska Polskiego nad Polską pojawiła się rosyjska rakieta, która wystrzelona została w trakcie zmasowanego ataku na ukraińskie miasta.

- To była trudna noc dla Ukrainy. Połączony atak saturacyjny mający na celu przeciążyć ich obronę przeciwlotniczą z wykorzystaniem dronów i następujące po nim uderzenie rakietowe, głównie lotnictwa dalekiego zasięgu. Odpalane rakiety z Morza Kaspijskiego, większość z tych rakiet śledziliśmy, co do zakresu i kierunku ich przemieszczania się - stwierdził.

- Jedna z tych rakiet przekroczyła granicę Polski, później ją opuściła. Wszystko na to wskazuje, choć jeszcze to potwierdzamy, weryfikujemy na ziemi - dodał.

Jak przyznał generał Kukuła w celu śledzenia rakiety wysłane zostały samoloty bojowe, które w przypadku zagrożenia miałyby ją zestrzelić.

Gen. dyw. Maciej Klisz: Uruchomiono wszystkie potrzebne procedury

Jak relacjonował dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał dywizji Maciej Klisz, tor lotu rosyjskiej rakiety był stale obserwowany, do momentu wtargnięcia na teren naszego kraju, aż do momentu polskiego nieba.

- Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, w godzinach rannych, około godziny 7. Systemy, które są mojej dyspozycji jako dowódcy operacyjnego zadziałały (...) To była pracowita noc dla dowództwa operacyjnego, pracowita noc dla wszystkich elementów obrony powietrznej Polski. Elementy narodowe, jak i elementy sojusznicze te na ziemi, jak i w powietrzu zadziałały. Zostały wszystkie aktywowane zgodnie z planem - przekonywał.

- Całość toru lotu obiektu na terytorium Polski był śledzony w systemie radiolokacyjnym, jednak, bazując na doświadczeniach w przyszłości zostały uruchomione siły naziemnego i lotniczego poszukiwania abyśmy zaprzeczyli faktowi upadku obiektu - podkreślił.

