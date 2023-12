Na zakończenie "Debaty Dnia" Agnieszka Gozdyra skierowała do widzów apel. Dziennikarka poprosiła, aby w sylwestra nie korzystać z fajerwerków, bo boją się tego zwierzęta. Tym słowom sprzeciwił się polityk Konfederacji. - To nie jest śmieszne! Ja znam pana podejście do zwierząt - odpowiedziała kąśliwie prowadząca. - Poproszę wyciszyć pana Sośnierza - dodała, kierując słowa do produkcji.