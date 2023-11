Jedną z pierwszych decyzji nowej większości parlamentarnej ma być przywrócenie finansowania metody in vitro z budżetu państwa. Odpowiednie zapisy dotyczące sztandarowego programu ma pojawić się w negocjowanej umowie koalicyjnej.

W piątek politycy: Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska, Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek oraz Konfederacji Dobromir Sośnierz byli pytani przez Agnieszkę Gozdyrę o to, jak zachowają się politycy ich formacji podczas sejmowego głosowania.

- Jeżeli jest jakaś metoda leczenia niepłodności i jest ona dostępna dla ludzi jednak bogatych, bo to jest drogi proces to jest to prostu niesprawiedliwe. Powinno to być dostępne dla wszystkich obywateli bez względu na stopień zamożności i cieszę się, że w końcu w 2024 roku na pewno się stanie - powiedziała przedstawicielka demokratycznej opozycji.

Finansowanie in vitro. Polityk PiS: Niewykluczone, że...

A jak w tej sytuacji zamierza zachować się Prawo i Sprawiedliwość?

- Pytanie, czy to będzie zaklasyfikowane jako głosowanie światopoglądowe czy nie. Jeśli tak, to posłowie będą mogli głosować indywidualnie. Myślę, że nie wykluczam, że nie sprzeciwiłbym się takim rozwiązaniom - odpowiedział Marcin Porzucek.

- Czyli poparłby Pan je? - dopytała Agnieszka Gozdyra.

- Niewykluczone, że rozważyłbym poparcie dla takiego rozwiązania - doprecyzował przedstawiciel Zjednoczonej Prawicy.

Sośnierz o głosowaniu za państwowym in vitro: Po łapach strzelę każdego

Na deklarację polityka z prawej sceny politycznej zareagował Dobromir Sośnierz.

- Dałbym po łapach każdemu, kto podniósłby rękę za takim rozwiązaniem. Po łapach strzelę każdego, kto głosowałby jak pan Porzucek za tym projektem - powiedział polityk Konfederacji.