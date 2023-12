Podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu Grzegorz Braun chwycił za gaśnicę i zgasił nią świecę chanukową. Do sprawy odnieśli się politycy podczas rozmów w "Punkcie Widzenia". - To jest jakiś oszalały pajac - skomentował Jan Strzeżek.

Grzegorz Braun z Konfederacji chwycił za gaśnicę w Sejmie i zgasił nią menorę. W związku z tym marszałek Szymon Hołownia wykluczył posła z obrad, a wszyscy politycy zostali ewakuowani z budynku Sejmu.

Reakcje na zachowanie Grzegorza Brauna

Michał Urbaniak z Konfederacji podczas programu "Punkt Widzenia" przekazał, że koło poselskie Konfederacji będzie musiało się zebrać i ustalić pobudki, jakie kierowały ich politykiem. Podkreślił, że jeśli koło uzna, że Braun zasługuje na karę, to na pewno ja otrzyma.

- Ja bym czegoś takiego nie zrobił - powiedział i dodał, że posłem musiały kierować bardzo silne emocje.

Na pytanie prowadzącego, czy nie jest mu wstyd za kolegę z Konfederacji odpowiedział, że "jest tym trochę skołowanym". - To dość nietypowa sytuacja - zaznaczył.

- Prosta sprawa, jeśli poseł na Sejm RP bierze gaśnicę i w gmachu Sejmu gasi świecę chanukowe, to jest jakiś oszalały pajac - powiedział z kolei Jan Strzeżek.

Stwierdził, że jest "zszokowany", że Konfederacja chce z kimś takim współpracować. - W normalnych warunkach takiego gościa z dnia na dzień wyrzucono by z klubu i wstyd byłoby się do takiego człowieka przyznać - mówił. Dodał także, że marszałek Sejmu podjął słuszną decyzję, wykluczając go z obrad.



- Wychodzi jakiś szaleniec podczas żydowskich świąt, bierze gaśnicę i strzela nią w świece chanukowe, no to jest jakaś abstrakcja. Jesteśmy 40-milionowym krajem w środku Europy, należymy do NATO, do Unii Europejskiej, a jednym z wybrańców narodu jest gość, który robi takie rzeczy - skomentował.

- Stało się bardzo, bardzo źle - zaczął swoją wypowiedź Ryszard Czarnecki. Powiedział, że ta sytuacja będzie emitowana pewnie przez połowę świata i będzie "wodą na młyn" dla tych, którzy wskazują na polski antysemityzm. Ustosunkował się także do określenia Brauna "pajacem" i określił go "szkodnikiem".

Przypomniał, że ten sam poseł jakiś czas temu wyniósł z sądu w Krakowie choinkę i wyrzucił ją do kosza na śmieci - Można stawiać jakąś tezę o braku szacunku dla symboli religijnych jako takich. Tutaj stała się rzecz dramatycznie zła - wspomniał. Dodał, że Grzegorz Braun szkodzi wizerunkowi Polski i powinno się w związku z tym "podjąć jakieś kroki".

Prowadzący Grzegorz Jankowski zapytał Urbaniaka, czy Braun mógł specjalnie wywołać taki incydent, by zwrócić na to oczy świata. Jednak członek Konfederacji odpowiedział, że Braun mógł działać "pod wpływem jakiegoś wzburzenia" i wskazał, że "nie wie, co mógł mieć wtedy w głowie".



- Sytuacja jest moim zdaniem jedną z tych groteskowych, niż z sytuacji, w których stało się coś strasznego - dodał. Podał także, że według niego "większym problemem jest antypolonizm na świecie niż antysemityzm w Polsce".

Odpowiedział mu Jan Strzeżek, który przyznał, że "miał nadzieję na mocniejsze słowa". Dodał, że uważa, iż Konfederacja powinna go wyrzucić z partii, a także powinna na nowo wybrzmieć debata nad tym, czy posłom można wygasić mandat w trakcie kadencji.

Zaznaczył także, że w takiej sytuacji Polska będzie zmuszona tłumaczyć się przed światem z zachowania "pajaca", zamiast świętować tworzenie się nowego rządu. Zasugerował, że może działał on na jakieś zlecenie.

Tekst jest aktualizowany.