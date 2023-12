Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański i jej członek z ramienia Lewicy Marek Rutka byli gośćmi Bogdana Rymanowskiego w programie "Gość Wydarzeń". Rozmowa dotyczyła decyzji ministra Bartłomieja Sienkiewicza o postawieniu w stan likwidacji Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej.

- Decyzja ministra jest ciągiem dalszym rympału rządu wobec mediów publicznych - powiedział Krzysztof Czabański. - Spółek mediów publicznych nie można zlikwidować bez zmiany ustaw o radiofonii i telewizji oraz o PAP - dodał.

Przewodniczący RMN zauważył, że "to jaskrawe złamanie prawa". - Postanowienie ministra jest z mocy prawa jest nieważne - zaznaczył.

- Mam nadzieję, że nie wejdzie w życie to co postanowił minister Sienkiewicz - przekazał Czabański.

Członek RMN Marek Rutka: Prezydent pozbawił spółki zasilenia z budżetu

Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych z ramienia Lewicy, przekazał, że decyzja prezydenta nie pozwalała na inny krok niż likwidacja.

- Żyjemy w świecie, gdzie rządzą prawa ekonomii. Prezydent pozbawił spółki zasilenia finansowego z budżetu - zauważył członek RMN. - Minister nie ma innego wyjścia - dodał.

- Ubolewam, dlaczego prezydent nie usiadł do rozmów, tylko wywrócił stół. Zastanawiam się, jak odbierają to pracownicy TVP, którzy dziś nie wiedzą, czy będą pieniądze na wypłatę - zauważył Rutka.

Jak powiedział członek RMN, "eskalacja tego procesu ze strony PiS, może doprowadzić do przykuwania się do kaloryferów". - Ale pracownicy mówią, że wyniosą ich razem z kaloryferami. Bo chcą mieć pewność zatrudniania dla siebie i swoich rodzin - wyjaśnił.

Rutka dodał, że za zamieszanie z mediami publicznymi odpowiedzialni są politycy PiS. - Prowadzą grę na zaostrzenie. To oni ponoszą odpowiedzialność za to, że media są upartyjnione - przekazał.

- To jest oczywista nieprawda - odpowiedział Czabański. - Tusk zapowiadał, że te 3 mld zł na media publiczne będą skierowane na onkologię dziecięcą, a gdy prezydent zawetował ustawę okołobudżetową, to premier nagle znalazł pieniądze na podwyżki dla nauczycieli - przekazał.

- To było zagranie ze strony Tuska. Tym postawieniem w stan likwidacji, premier chciał zastraszyć. To jest bardzo czytelne - wyjaśnił przewodniczący RMN. - To on jest odpowiedzialny za tę sytuacje - podsumował.

Minister Sienkiewicz podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji TVP, PR i PAP

"W związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A." - przekazał minister Bartłomiej Sienkiewicz w mediach społecznościowych.

"W obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela" - dodano.