Gorzów może już nie być Wielkopolski. Część mieszkańców wystąpiła z wnioskiem o zmianę nazwy. W przeszłości na takie kroki decydowały się inne miasta. - Przyglądamy się temu, jak to wyglądało w innych miastach i tu Stargard wzorowo przeprowadził ten proces - mówi rzecznik urzędu miasta.

Gorzów Wielkopolski położony jest w województwie lubuskim. Jednakże jego nazwa wskazuje inaczej. W związku z tym część mieszkańców chciałaby zmiany miasta na krótszą - po prostu Gorzów.



- Uważamy, że nasze miasto zasługuje, na to, żeby być miastem bezprzymiotnikowym i to jeszcze fałszywie określonym - powiedział w trakcie rozmowy z Polsat News Jerzy Karolewicz jeden z pomysłodawców nowej nazwy.

Sam pomysł nie jest jednak zupełnie nowy. Już w latach 90. były prezydent miasta Henryk Maciej Woźniak zaproponował skrócenie nazwy.



- Ta nazwa to jest symbol, znak, totem, to jest, jak nazwisko, ona nie jest nieważna - podkreślił Karolewicz. Wspomniał, że nazwa jest istotna w budowaniu marki i tożsamości miasta.

Gorzów Wielkopolski może zmienić nazwę. Podąży śladami Stargardu?

Gorzów Wielkopolski nie byłby jednak pierwszym miastem, które zmieniłoby nazwę. Przykład ma czerpać ze Stargardu, które do 2015 roku nosiło nazwę Stargard Szczeciński.



- Przyglądamy się temu, jak to wyglądało w innych miastach i tu Stargard wzorowo przeprowadził ten proces. Obserwujemy, jak to wyglądało, idziemy też ich krokami, aby to wszystko odbyło się legalnie przy pełnej akceptacji mieszkańców - przekazał Wiesław Ciepiela rzecznik prasowy gorzowskiego magistratu.

Jednak nie wszyscy mieszkańcy opowiadają się za krótszą nazwą. - Nie przeszkadza mi, że jest jak jest, a jak będzie zmiana to też się przystosuje - powiedziała jedna z mieszkanek. - Gorzów Wielkopolski, ja bym pozostał przy starej nazwie, taka jest tradycja. 750 lat minęło już dawno - stwierdził inny mieszkaniec.

Zmiany w nazewnictwie miasta. Inicjatorzy złożyli wniosek

Proces ewentualnej zmiany nazwy ma ruszyć w 2024 roku. Już teraz inicjatorzy złożyli wniosek do rady miasta z podpisami części mieszkańców. Od maja do sierpnia odbywać się będą konsultacje społeczne. Potem sprawę z powrotem i ostatecznie przejmie rada.

Jak zaznaczają zwolennicy, rozwiewając wszelkie obawy, proces będzie długi, ale nie będzie kosztowny. Całość ma się zamknąć w granicach od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.