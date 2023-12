Słowackie górskie służby ratunkowe pomogły polskiemu turyście, który po zmroku utknął na szlaku w Tatrach. Wyczerpany 32-latek nie był w stanie dotrzeć do celu i za pośrednictwem TOPR-u skontaktował się ze Słowakami. Ratownicy przy silnych porywach wiatru i mgle dotarli do zbłąkanego Polaka i przetransportowali go do schroniska, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.