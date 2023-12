Wczoraj około godziny 14:00 beskidzcy ratownicy natknęli się na szczycie Babiej Góry na leżącego w śniegu mężczyznę. Poszkodowany był bliski utraty przytomności, miał trzeci stopień hipotermii i słabo reagował na próby kontaktu.



Mężczyzna najpewniej próbował "morsowania na sucho", czyli wystawienia się na działanie niskiej temperatury, bez konieczności wchodzenia do lodowatej wody. Mężczyzna miał na sobie jedynie krótkie spodenki, cienką czapkę, rękawiczki i krótkie buty.

Ratownicy wykorzystali swój ekwipunek, by podtrzymać jego funkcje życiowe. Rozłożyli namiot ratunkowy i próbowali ogrzać w nim poszkodowanego.

Po godzinie 16:00 ratownicy rozpoczęli transport poszkodowanego. Z Przełęczy Brona opuszczono go na linach do Biwaku Zapałowicza. Następnie przetransportowano go skuterem z przyczepą na Markowe Szczawy, tam przejęła go karetka GOPR, a następnie Zespół Ratownictwa Medycznego.



Cała wyprawa ratunkowa trwała blisko cztery godziny i wymagała udziału 15 ratowników.

Niebezpieczne warunki w górach. Wyprawa "mogła kosztować go życie"

"Staramy się nie oceniać zachowań turystów i nie komentować przyczyn wypadków - to często złożone kwestie. W tym przypadku jednak musimy stanowczo podkreślić nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzny, które z pewnością mogło kosztować go życie. Turysta był sam, nie poinformował nikogo o swojej sytuacji, nie posiadał jakiejkolwiek odzieży i wyposażenia, które mogłoby pomóc mu się ogrzać" - napisało GOPR Beskidy w swoich mediach społecznościowych.

Jego wycieczka była tym bardziej niebezpieczna, że w Beskidach panował drugi stopień zagrożenia lawinowego, padał śnieg i była znacząco ograniczona widoczność.



"Przypominamy, że szczególnie zimą warunki atmosferyczne w górach zmieniają się bardzo szybko, a poruszanie się w wyższych partiach Beskidów wymaga sporego doświadczenia, odpowiedniego wyposażenia, a przede wszystkim rozwagi i odpowiedzialności - podkreślono.