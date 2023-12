Rodzina zgubiła się w sobotę, podczas wędrówki do schroniska. "O godz. 16.20 otrzymaliśmy zgłoszenie od ojca z trójką dzieci w wieku 10, 11 i 14 lat, że znajdują się na Połoninie Wetlińskiej" - przekazali ratownicy GOPR.

Akcja GOPR w Bieszczadach. Ewakuacja ojca z dziećmi trwała kilka godzin

Jak relacjonują "stracili orientację w terenie ze względu na trudne warunki pogodowe i terenowe (padający deszcz, silny wiatr, głęboka pokrywa śnieżna) nie mają sił, aby kontynuować marsz w kierunku Chatki Puchatka".

Po wysłaniu linka z aplikacją Ratunek ratownikom udało się potwierdzić dokładną pozycję turystów. Do akcji zostali wysłani ratownicy ze stacji w Ustrzykach Górnych i Cisnej oraz mieszkający w Wetlinie. Na pomoc ojcu i trójce dzieci ruszyło łącznie 13 strażaków.

Pierwsi goprowcy przybyli na miejsce o godzinie 17:30. Dotarli do poszkodowanych i zabezpieczyli ich przed warunkami atmosferycznymi. Akcja ratunkowa trwała kilka godzin.

"Po przybyciu pozostałych ratowników rozpoczęto ewakuację do dyżurki w schronie Bieszczadzkiego Parku Narodowego na Połoninie Wetlińskiej w celu ogrzania i doprowadzenia do stanu umożliwiającego dalszą ewakuację. O północy poszkodowani zostali przetransportowani do Wetliny" - podkreślono w komunikacie.

Atak zimy w górach. Ratownicy ostrzegają

Ratownicy apelują, aby nie ignorować ostrzeż pogodowych. "Niestety nie wszyscy potraktowali na poważnie wszelkie alerty, pogodę jaka była w górach, co więcej ostrzeżenia ratownika żeby sobie odpuścić wyjście w góry" - napisali.

"Skończyło się wymagającą czasu i siły akcją ratunkową. Namiastka wczorajszych warunków taka jak na filmie, podczas którego ratownicy kolejny raz próbują wydrzeć quada na gąsienicach z mokrego śniegu" - podkreślili.