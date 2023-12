Odwilż i opady deszcze doprowadziły do podniesienia poziomu wód w rzekach i wydania ostrzeżeń w kilku województwach. Najtrudniejsza sytuacja jest na Dolnym Śląsku, szczególnie w powiecie kłodzkim. Stan zagrożenia odnotowano jednak również w województwie Opolskim i na Śląsku.

Wysoki poziom wód na Dolnym Śląsku. Alarm przeciwpowodziowy w Kłodzku

Stany alarmowe były we wtorek przekroczone na 14 wodowskazach - m.in. na Ścinawce i Bystrzycy Dusznickiej w Kotlinie Kłodzkiej, na Nysie Łużyckiej w powiecie zgorzeleckim, na Kwisie w Leśnej i w Nowogrodźcu, na rzece Ślęza, czy na Widawie w Krzyżanowicach. Jednocześnie w 20 miejscach odnotowano przekroczenia stanów ostrzegawczych - m.in. na Odrze w Ścinawie, na Bobrze i Kaczawie.

W związku z panującą w regionie sytuacją na kilku dolnośląskich rzekach do środy obowiązuje ostrzeżenie IMGW trzeciego stopnia o wezbraniu wód z przekroczeniem stanów alarmowych. Dotyczy to m.in. rzeki Bóbr, Kaczawy, Widawy, Baryczy, Ślęzy czy Kwisy. Równocześnie w całym powiecie kłodzkim obowiązuje alarm przeciwpowodziowy.

Alert IMGW na Śląsku. Wisła przekroczyła poziom ostrzegawczy

Na górnym Śląsku zagrożenie jest mniejsze, lecz wciąż występuje. Po odwilży i opadach deszczu rzeka Wisła w Ustroniu przekroczyła we wtorek rano poziom ostrzegawczy o 2 cm - wynika z danych IMGW.

W tym samym czasie w wielu miejscach na południu województwa śląskiego rzeki osiągnęły poziomy wysokie. Dotyczy to: Olzy w Istebnej, Wody Ujsolskiej w Ujsołach, Bystrej w Kamesznicy, Żabniczanki w Żabnicy, Koszarawy w Pewli Małej, Żylicy w Łodygowicach, Białej w Bielsku-Białej, Soli w Rajczy, Cięcinie, Żywcu i Czańcu, a także Wisły w Wiśle, Skoczowie, Drogomyślu i Zabrzegu.

Ostrzeżenie drugiego stopnia w Opolskim. Chodzi o poziom wody w Oławie

W województwie Opolskim na Oławie od Zborowic do ujścia Odry we wtorek i środę spodziewane są wezbrania poziomu rzeki powyżej stanów ostrzegawczych, a nawet alarmowych - ostrzega Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.



Z tego powodu IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla Oławy od Zborowic do Ujścia Odry (woj. opolskie i dolnośląskie). Ostrzeżenie obowiązuje od rana we wtorek do godziny 10 w środę.

