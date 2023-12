Ciepłe masy powietrza, które wtargnęły nad Polskę w niedzielę, wciąż nie dają za wygraną. Czeka nas trudny dzień, gdzie porywy wiatru będą przeplatać się z lokalnymi opadami deszczu i chwilowymi rozpogodzeniami. Co jeszcze wydarzy się w pogodzie?

Jaka pogoda we wtorek, 26.12.23 rano?

Drugi dzień świąt już samego rana zapewni nam zaskakująco wysokie temperatury – zwłaszcza na zachodzie kraju. Najcieplej będzie:



- na Dolnym Śląsku,

- na ziemi lubuskiej,

- w Wielkopolsce,

- na Opolszczyźnie,

- na Górnym Śląsku,

- w Małopolsce.

fot za: WXCHARTS





W tych regionach krótko po wschodzie słońca można liczyć nawet na 10-12 stopni powyżej zera. W pasie centralnym nieco chłodniej, ze wskazaniami zbliżonymi do +6 kresek. Najzimniej na Warmii i Mazurach: tam trzy stopnie powyżej zera.





fot za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km)



W godzinach porannych nie ma co liczyć na rozpogodzenia. Nad całym krajem rządzić będą gęste chmury piętra niskiego. Spodziewamy się, że popada w północnej części Polski, ze szczególnym wskazaniem na Pomorze Zachodnie, Wielkopolskę i ziemię lubuską. Z biegiem czasu deszczowy front będzie przemieszczał się na wschód. Po jego przejściu zacznie się rozpogadzać.





ZOBACZ: Pekin ma problem. Tak zimno nie było tam od lat 50.





Uwaga! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed porywistym wiatrem. Sporo wskazuje na to, że sytuacja będzie szczególnie skomplikowana zwłaszcza w pasie nadmorskim, chociaż powieje też w Sudetach, w Wielkopolsce i na Kujawach.





fot za: IMGW

Jaka pogoda we wtorek, 26.12.23 popołudniem?

Będzie to bardzo ciepły dzień. Praktycznie w całym pasie południowym spodziewamy się wskazań zbliżonych do 10-12 stopni powyżej zera. Na Pomorzu nieco chłodniej (ok. 6-7 kresek), w czym sporą rolę odegra porywisty wiatr.





fot za: WXCHARTS





Opady deszczu stopniowo będą zanikać, choć istnieje spora szansa na to, że nad Pomorzem Zachodnim pojawi się jeszcze jeden, niewielki front, który przyniesie tam lokalne opady deszczu. W pozostałych regionach nie powinno padać. Rozpogodzenia możliwe zwłaszcza:



- w Wielkopolsce,

- na Dolnym Śląsku,

- na ziemi łódzkiej,

- w centralnej części Mazowsza.

Jaka pogoda we wtorek, 26.12.23 wieczorem?

Przed nami bardzo ciepły (jak na ostatnie dni grudnia) wieczór. W centrum i na południu liczymy na 7-8 stopni powyżej zera. Na Pomorzu oraz na Warmii, Mazurach i na Podlasiu słupki rtęci wyhamują przy 4-5 stopniach Celsjusza. Warto odnotować, że jedynym regionem kraju, gdzie utrzyma się mróz, będą Tatry Wysokie. W pozostałych pasmach górskich wartości dodatnie.





ZOBACZ: Pogoda na Boże Narodzenie. Alerty RCB i IMGW. Możliwe przerwy w dostawie prądu

Z godziny na godzinę będzie ubywać chmur. Są spore szanse na piękną, gwieździstą noc nad zdecydowaną większością kraju. Chmury mogą zdominować pogodę jedynie na ziemi lubelskiej i na Podlasiu – tam też mogą pojawić się przelotne opady deszczu.



Jest dość prawdopodobne, że piękna, pogodna noc, będzie zwiastunem całkiem ładnej, ciepłej środy. Słupki rtęci pokażą nieco niższe wartości, niż w poniedziałek czy we wtorek, jednak bez wątpienia będzie bardzo ciepło. O szczegółach opowiemy w jutrzejszym newsie meteo.