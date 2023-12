Coraz trudniejsze warunki panują w górach. Ratownicy górscy i pracownicy parków narodowych ostrzegają przed zbliżającymi się wichurami. Wiatr może osiągnąć prędkość blisko 200 km/h. W Karkonoszach wznowiono drugi stopień zagrożenia lawinowego. Ekstremalna pogoda ma potrwać do końca świąt.

Meteorolodzy biją na alarm. Do Polski nadciągają bardzo gwałtowne prądy wiatru. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem w zachodniej i północnej części kraju. Jednakże gwałtowne podmuchy wystąpić mogą w każdej części Polski, szczególnie niebezpiecznie zrobi się w górach.

Jak podaje Karkonoski Park Narodowy, wichury potrwają co najmniej do końca świąt. "Warunki do wędrówek są i będą trudne. Prosimy o dobre planowanie wycieczek" - zaapelowano.



Na królowej karkonoskich gór - Śnieżce - porywy wiatru osiągną 130 km/h. Jednak meteorolodzy prognozują, że niektóre podmuchy mogą dochodzić nawet do 170 km/h.

Rośnie zagrożenie lawinowe w górach. GOPR ostrzega

Wznowiono także drugi stopień zagrożenia lawinowego. W przeciągu ostatnich 24 godzin, na terenie Karkonoszy spadło kilkanaście centymetrów nowego śniegu. W niektórych miejscach może być wyjątkowo niebezpiecznie z uwagi na trudno widoczną, przykrytą śniegiem, lodową pokrywę.



GOPR zaleca używanie raczków podczas wędrówek.

Drugi stopień lawinowy występuje też w Tatrach. "Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa na wszystkich stromych stokach, a szczególnie na wskazanych w komunikacie lawinowym, jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości" - podało IMGW.



Na tatrzańskich szczytach wiatr osiągnie do 100 km/h. Mogą wystąpić zamiecie śnieżne.