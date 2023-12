Według wielu Polek i Polaków idealne święta to białe święta. Lekki mróz i sporo skrzypiącego pod butami puchu to scenariusz niemal idealny. Czy Wigilia 2023 zdoła sprostać tym oczekiwaniom? Jaka pogoda czeka nas w Boże Narodzenie? Postanowiliśmy to sprawdzić!

Pogoda na Boże Narodzenie 2023 - czy można już przewidzieć, jaka aura będzie nam towarzyszyć?

Zdaniem wielu specjalistów, którzy zajmują się meteorologią stosowaną, prognozowanie zdarzeń, których horyzont czasowy przekracza 3-5 dni można przyrównać do wróżenia z fusów. Owszem, można próbować oszacować prawdopodobieństwo opadów śniegu lub przemieszczania się frontów np. na najbliższe 14 dni, jednak jest ono obarczone wieloma znakami zapytania.



Właśnie dlatego czasem warto zaczekać nieco dłużej, a w zamian cieszyć się prognozą pogody, która będzie miała nieco większe szanse się sprawdzić. Właśnie tym kierowaliśmy się, zwlekając z jej publikacją do dzisiejszego dnia. Bo zależy nam na tym, by w Wasze ręce trafił materiał, który za zaledwie kilka dni znajdzie potwierdzenie w pogodzie.

Jaka pogoda w Wigilię na Pomorzu i w kujawsko-pomorskim?

Sporo wskazuje na to, że świąteczny poranek będzie chłodny. Spodziewamy się, że w całym pasie nadmorskim, od Szczecina, aż po Gdańsk, dominować będą niewielkie przymrozki. Jest dość prawdopodobne, że niebo będzie szczelnie otulone chmurami.



W godzinach okołopołudniowych warunki zaczną się zmieniać. Chłód będzie stopniowo wypierany przez ciepłe masy powietrza z zachodu. Może dojść do sytuacji, kiedy w Szczecinie termometry pokażą 7-10 stopni na plusie, a w Gdańsku będziemy notowali temperatury ujemne, zbliżone do -1 stopnia!

Jaka pogoda w Boże Narodzenie na Warmii, Mazurach i na Podlasiu?

Jeśli można wskazać jakiś region (lub regiony) kraju, gdzie mróz utrzyma się najdłużej, to bez chwili zawahania się trzeba stwierdzić, że będzie to właśnie ta część Polski. Rano ziąb może przekroczyć granicę -4 stopni Celsjusza.



Wczesnym popołudniem wskazania na termometrach zbliżą się do jednej kreski na minusie. Jest jednak dość prawdopodobne, że już pod wieczór, wkrótce po "pierwszej gwiazdce", ruszy odwilż. W nocy z 24 na 25 grudnia spodziewamy się już wartości dodatnich, zbliżonych do 2 stopni na plusie.

Jaka pogoda na Wigilię w Wielkopolsce i w województwie lubuskim?

Szanse na śnieg są tutaj praktycznie zerowe. Wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że „jęzor” ciepłego frontu znad Niemiec da się we znaki krótko po świcie. W południe termometry mogą pokazywać nawet +12 stopni - będzie to raczej termika zbliżona do tej, jakiej oczekujemy na Wielkanoc, a nie na Boże Narodzenie. Mało tego, przez całą Wielkopolskę i ziemię lubuską będą przetaczały się opady deszczu. Słowem – na przyjemną, zimową aurę, nie ma co liczyć.

Pogoda na Boże Narodzenie na Mazowszu i ziemi łódzkiej

Zadziała tutaj bardzo prosta reguła: im dalej na wschód, tym większe szanse na choćby niewielkie opady białego puchu i pokrywę śnieżną. Mieszkańcy Łodzi i okolic powitają poranek z termiką zbliżoną do -1 stopnia Celsjusza, a gdy będą wstawać od wigilijnych stołów, termometry będą pokazywać +3 kreski, a za oknem będzie padał deszcz - możliwe, że dość intensywnie.



W tym samym czasie na Mazowszu, ze szczególnym wskazaniem na prawy brzeg Wisły, mróz wciąż będzie się bronił, choć będą to raczej wartości zbliżone do zera stopni Celsjusza. Rzeka Wisła, która stanowi naturalną barierę, która wstrzymuje przemieszczanie się frontów, sprawi też, że w tej części Polski deszcz popada dopiero wieczorem lub w nocy.

Jaka pogoda w województwie świętokrzyskim i lubelskim na 24 grudnia?

Poranek będzie tu dość chłodny. Można liczyć na -2 stopnie Celsjusza. Co warto odnotować, to właśnie w tych regionach Polski pojawią się pewne szanse na lokalne rozpogodzenia. Słońce może wyjrzeć zza chmur zwłaszcza w godzinach okołopołudniowych. Nie zanosi się też na opady deszczu, ale i śniegu.



W szczycie słonecznym, czyli wczesnym popołudniem, na ziemi kieleckiej termika wzrośnie do zera stopni Celsjusza. Na prawym brzegu Wisły, czyli już na Lubelszczyźnie, utrzyma się lekki mrozik, zbliżony do -1 stopnia poniżej zera. Opady nasuną się nad te dwa regiony dopiero późnym wieczorem. Pomijając brak śniegu, mieszkańcy tych dwóch części Polski będą mogli cieszyć się całkiem niezłą, świąteczną aurą.

Pogoda na Wigilię 24.12.2023 na Dolnym Śląsku

Będzie to "druga najcieplejsza część Polski" - zaraz za Wielkopolską i ziemią lubuską. Już od rana słupki rtęci będą wskazywały wartości dodatnie, zbliżone do +2 stopni. Są spore szanse na to, że od świtu pogodę skutecznie będą psuły tutaj opady deszczu. Owszem, z godziny na godzinę będą zanikać, jednak nie sposób wykluczyć, że front deszczowy opuści Dolny Śląsk dopiero pod wieczór.



Warto również spojrzeć na przewidywane temperatury popołudniowe: 8 stopni na plusie! Nawet w regionach górskich spodziewamy się odwilży. W tej chwili niewiele wskazuje na to, by na Śnieżce notowane były wartości ujemne. Słowem - wiosna. Gdy mieszkańcy tej części kraju będą kładli się spać, może być jeszcze cieplej, nawet +10 kresek!

Jaka pogoda na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku?

Dla Ślązaków, czyli tej mniejszości, do której na święta przychodzi Dzieciątko, a nie Mikołaj, rysują się niewielkie szanse na odrobinę białego puchu. Bez względu jednak na to, kto przyjdzie do mieszkańców tego regionu z prezentami, dojdzie tu do zaskakującej sytuacji w pogodzie. Mieszkańcy tych dwóch regionów, obudzą się w wigilijny poranek ze świeżą dostawą śniegu. Mało tego, do godzin okołopołudniowych może nawet utrzymać się lekki mróz!



Niestety, ale nic nie wskazuje na to, by piękna, zimowa pogoda, utrzymała się przez cały dzień. Pod wieczór na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku będziemy już notować nawet po +6 stopni Celsjusza. Wieczorem nad region nasunie się też fala mocnych opadów deszczu. Minimalne szanse na utrzymanie się białego puchu tylko w Beskidzie Śląskim i Żywieckim.

Pogoda w Małopolsce na Boże Narodzenie 2023

Sytuację w pogodzie można streścić w następującym zdaniu: rano mróz, popołudniem ocieplenie, wieczorem deszcz. Po świcie słupki rtęci zatrzymają się przy -1 stopni Celsjusza, a już po 15:00 spodziewamy się dwóch kresek na plusie. Opady dotrą tu dość późno, bo po 21-22.



Całodobowe przymrozki obronią się tylko w Tatrach i na Pogórzu Przedtatrzańskim. W praktyce oznacza to, że i tutaj szanse na znalezienie prawdziwej, śnieżnej Wigilii, będą raczej niewielkie.

Jaka pogoda na Podkarpaciu w Wigilię

Często powtarzane w sieci porzekadło mówi: A może rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Jeśli poszukujemy śnieżnej, pięknej aury, to jest jeszcze kilka dni, by znaleźć sobie nocleg właśnie w tej części kraju.



Przez większość dnia dominować będą ujemne wskazania na termometrach - nawet popołudniem i wieczorem utrzyma się przyjemny chłód. Na nizinach liczymy na 0 stopni Celsjusza, podczas gdy w górach obronią się nawet -2 stopnie Celsjusza! Wszystko to w obliczu ocieplenia, które dosłownie wymiecie zimno znad innych dzielnic kraju. Mało tego: 24.12 nad regionem nie pojawią się raczej opady deszczu, a śniegu (choć tylko w górach).

Czy będzie śnieg w Wigilię 2023?

Na to pytanie doskonale odpowiedzą dwie mapy pogodowe. Dzień będziemy rozpoczynać z taką oto pokrywą śnieżną:

fot za: WXCHARTS

Jak widać, trochę białego puchu znajdzie się na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Dolnym Śląsku oraz w Karpatach. Pod wieczór, gdy na niebie będzie już rządzić pierwsza gwiazdka, a ocieplenie wedrze się nad kraj, śnieg obroni się tylko w następujących regionach:

fot za: WXCHARTS

Jeśli więc zależy nam na naprawdę białych świętach, to kierunki są dwa: Tatry lub Bieszczady. W pozostałych regionach nawet jeśli śnieg pojawi się na kilka godzin, to są ogromne szanse na to, że szybko stopnieje. Wszystko za sprawą ciepłych mas powietrza, które wedrą się nad nasz kraj właśnie w Wigilię.

