Silny wiatr w całej Polsce. IMGW wydał alerty

IMGW nie ma dla nas dobrych informacji. Na stronie państwowego instytutu pojawiły się liczne ostrzeżenia przed silnym wiatrem, intensywnymi opadami deszczu i śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi.

Największe wichury przejdą na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach. Jak podaje ośrodek, od godz. 15:00 do godz. 19:00 na Pomorzu prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu. Z kolei na Warmii i Mazurach średnia prędkość wiatru wyniesie do 40 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu.

Silny wiatr nad Polską. Wydano alerty pogodowe

Meteorolodzy szacują prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznej pogody na 80 proc. W związku z tym wydano pomarańczowe alerty dotyczące następujących powiatów w województwie pomorskim: bytowskiego, kartuskiego, lęborskiego, puckiego, słupskiego i wejherowskiego, a także Gdyni i Słupska.

Natomiast na Warmii i Mazurach ostrzeżenie drugiego stopnia wydano dla Elbląga, powiatu elbląskiego, iławskiego, ostródzkiego, działdowskiego i nowomiejskiego.

Dla powiatów bartoszyckiego, braniewskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego, piskiego, olsztyńskiego i Olsztyna wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Według synoptyków najsilniejszego wiatru można spodziewać się między godz. 19:00 w czwartek a godz. 22:00 w piątek.