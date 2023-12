- Konstytucja w tej chwili nie działa. To najgorsze, co mogło się w Polsce zdarzyć - stwierdził obecny w siedzibie TVP Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z dziennikarzami stwierdził również, że prezydent Andrzej Duda "nie wykazuje się aktywnością".

Minister kultury odwołał prezesów i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości bronią status quo mediów publicznych i protestują wewnątrz budynku Telewizji Polskiej na ul. Woronicza w Warszawie. Obecny na miejscu jest również prezes PiS Jarosław Kaczyński.

TVP. Prezes PiS reaguje na zmiany

- Konstytucja w tej chwili nie działa. To najgorsze, co mogło się w Polsce zdarzyć. Naszym zadaniem jest walka z tym - przekazał Jarosław Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami w siedzibie Telewizji Polskiej. Zdaniem prezesa PiS obecne przejęcie mediów publicznych to "działania o charakterze kryminalnym".

ZOBACZ: TVP, PAP i Polskie Radio. Nowi prezesi mediów publicznych. Znamy pierwsze nazwiska

Prezes PiS wyraził nadzieję, że ludzie odpowiedzialni za obecne zmiany w funkcjonowaniu mediów publicznych zasiądą na ławie oskarżonych. Stwierdził również, że nowy minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz to człowiek z "komunistyczno-nowych służb".

- Tam było wielu ludzi z dawnej Służby Bezpieczeństwa i on w tym środowisku się ukształtował - takie ma obyczaje i przekonania, co do możliwości funkcjonowania państwa - ocenił Jarosław Kaczyński.

Zmiany w TVP. Jarosław Kaczyński uderza w prezydenta

Były wicepremier podczas konferencji prasowej zapowiedział udział polityków Zjednoczonej Prawicy w protestach przeciwko zmianom w TVP. Stwierdził również, że prezydent Andrzej Duda pozostaje bierny w tej sprawie.

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński w siedzibie TVP na Woronicza. Padło wulgarne słowo

- Wierzymy, że pewnego dnia, a może pewnej godziny, prezydent, który nie wykazuje się aktywnością, jednak zmieni zdanie, bo mógłby tutaj interweniować bardzo zdecydowanie i sprawa by się skończyła - skwitował.

W siedzibie TVP Jarosław Kaczyński przybył po godz. 13. Towarzyszyło mu skandowanie tłumu: "Jarosław! Jarosław!", ale też "będziesz siedział!". W pewnym momencie prezes PiS zwrócił się wulgarnymi słowami do jednego ze skandujących. - Uważaj, gówniarzu, żebyś ty nie siedział - powiedział prezes PiS.