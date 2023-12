- To jest ważny moment też w dziejach i w bieżącej działalności państwa polskiego, by państwo miało oczy i uszy, by państwo wiedziało, że może liczyć na swoje służby. Szefowie służb właśnie teraz odbywają odpowiednie procedury i wchodzą w swoją rolę - skomentował Tomczyk, mówiąc o nowych szefach SKW i SWW.

Generał Jarosław Stróżyk pokieruje Służbą Kontrwywiadu Wojskowego. Pracę w wojsku Stróżyk rozpoczął w 1987 roku. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych. Pełnił służbę w Wojskowych Służbach Informacyjnych oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. W 2010 roku Stróżyk został zastępcą dyrektora Zarządu Wywiadu Międzynarodowego Sztabu Wojskowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Od 2013, przez trzy lata, pracował w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie jako attache obrony. Później pracował w Fundacji Stratpoints.

Pułkownik Dorota Kawecka pokieruje Służbą Wywiadu Wojskowego jako pierwsza kobieta w polskiej historii, która stanie na czele służby specjalnej. W przeszłości była między innymi attaché obrony w ambasadzie RP w Londynie.

Koniec komisji i ochrony Antoniego Macierewicza

- Mamy zamkniętą kwestię komisji Antoniego Macierewicza. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, wczoraj (w poniedziałek - red.) członkowie opuścili budynek (gdzie pracowała podkomisja smoleńska - red.). Druga decyzja jest taka, że decyzją ministra obrony, żandarmeria wojskowa w trybie natychmiastowym odstępuje od ochraniania Antoniego Macierewicza - mówił Cezary Tomczyk.

- Będzie mu też odebrany, przyznany wcześniej przez ministra obrony, samochód. W ciągu najbliższych dni zostanie powołany w ministerstwie obrony specjalny zespół, który zajmie się analizą formalno-prawną wszystkiego, co robiła podkomisja Antoniego Macierewicza - dodał.

