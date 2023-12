"No to zapinamy pasy" - napisał premier Donald Tusk. Z jego zapowiedzi w mediach społecznościowych Jacek Kurski zostanie odwołany z Waszyngtonu. Były prezes Telewizji Polskiej obecnie jest reprezentantem Polski w Banku Światowym.

"No to zapinamy pasy. Nowi szefowie służb, w tym CBA, przyjęcie budżetu, odwołanie Kurskiego z Waszyngtonu - to na początek dnia. Długiego dnia" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk.

We wtorek rząd ma zająć się projektem budżetu na 2024 r. - przewiduje porządek obrad Rady Ministrów. Ponadto rząd będzie pracował nad projektem nowelizacji przyszłorocznej ustawy okołobudżetowej oraz projektem strategii zarządzania długiem.

Z kolei 13 grudnia sejmowa komisja ds. służb specjalnych wydała pozytywną opinię dotyczącą wniosku premiera Donalda Tuska o odwołaniu szefów ABW, AW, CBA, SKW i SWW. Za głosowało sześciu posłów, a jeden był przeciwny. Do wprowadzenia zmian w strukturach służb potrzebne są jeszcze opinie prezydenta oraz rządowego Kolegium ds. służb specjalnych.

Jacek Kurski w Banku Światowym

Z zapowiedzi Donalda Tuska wynika również, że posadę w Banku Światowym może stracić Jacek Kurski, który pracuje w Waszyngtonie od grudnia 2022 roku.

Wówczas Kurski został nowym przedstawicielem Polski w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego. Rozpoczął pracę jako Alternate Executive Director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie, o czym poinformował Narodowy Bank Polski.

ZOBACZ: Jacek Kurski ma nową posadę. Były prezes TVP pracuje w Banku Światowym

Wcześniej, we wrześniu Jacek Kurski przestał być prezesem TVP. Funkcję tę sprawował z przerwami od 2016 roku.