Antoni Macierewicz ustąpił w sprawie podkomisji smoleńskiej - dowiedziała się Interia. Wcześniej pojawił się w tej sprawie niemały spór. Po tym, jak nowy minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zlikwidował podkomisję i cofnął uprawnienia jej członkom, Macierewicz - jej szef - zapowiedział w tej sprawie bunt twierdząc, że lider Trzeciej Drogi nie ma do tego mocy.

Interia ustaliła, że Antoni Macierewicz wycofał się w sprawie podkomisji smoleńskiej. Informację potwierdził na swoich social mediach wiceminister obrony narodowej.

"Decyzja Ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza została wykonana. Pomieszczenia zostały zaplombowane. Budynek jest pusty. Teraz czas na rozliczenie Komisji Macierewicza. Zabieramy się do tego bezzwłocznie" - napisał Cezary Tomczyk.

Podobne informacje przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej. "Dziś wieczorem tj. 18 grudnia br. została wykonana decyzja Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera - ministra obrony narodowej, nr 408/DP o zakończeniu działalności Podkomisji MON ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu Tu-154, katastrofy, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010r." - napisano.

"W najbliższym czasie zostanie powołany specjalny zespół, który zajmie się analizą każdego aspektu działalności zlikwidowanej podkomisji" - dodało ministerstwo.

Podkomisja smoleńska została zlikwidowana

Do końca nie było wiadomo, jaki będzie finał tej sprawy, ponieważ 15 grudnia resort obrony informował, że decyzją szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza podkomisja ds. ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej została zlikwidowana, a jej członkowie do poniedziałku, 18 grudnia mieli rozliczyć się z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac.

Tymczasem w poniedziałek Polsat News dowiedział się, że o godz. 12:00 podkomisja wznowiła obrady. - Pan minister nie ma uprawnienia, by zlikwidować podkomisję smoleńską. Będzie działać zgodnie z prawem do sierpnia 2024 r., a decyzje szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza są bezprawne - powiedział w rozmowie z Polsat News przewodniczący podkomisji Antoni Macierewicz.

Twierdził również, że minister, nie może odwołać członków komisji. - Może to zrobić tylko, gdy przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych sformułuje taką tezę, żeby daną osobę wyłączyć - mówił.