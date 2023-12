Obowiązkowy kurs dla wszystkich, którzy chcą kupić psa - to jedna z propozycji przedstawionych przez holenderskiego ministra rolnictwa Pietę Ademę. Pomysł ma na celu nie tylko dobro zwierząt, ale także ludzi. Jest to sposób na walkę z coraz częściej występującymi przypadkami ugryzień.

Holenderski minister rolnictwa podkreślił, że kurs przed zakupem psa ma nauczyć przyszłych opiekunów wszystkiego, co jest związane z opieką nad ich nowym pupilem.

Jednak największym problemem jest kwestia gryzienia i agresywnego zachowania psów. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest jego zdaniem "niewystarczająca wiedza".

- Ludzie nie rozpoznają sygnałów, które mogą wskazywać, że pies jest niespokojny lub zestresowany - powiedział podczas odprawy dla parlamentarzystów.

Incydentów z udziałem psów jest coraz więcej

Holandia zmaga się z problemem częstych ugryzień ludzi przez psy. O zjawisku alarmowali w sierpniu chirurdzy. Twierdzili oni, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy musieli uporać się z ponad setką poważnych ataków.

ZOBACZ: Katowice. Pies odgryzł dwulatkowi palce. Matka odnalazła jeden z nich i zawiozła do szpitala

- Mówimy o bardzo wielu incydentach, a przecież nie każda ofiara ugryzienia trafia do chirurga - powiedział RTL Nieuws poseł VVD Erik Haverkort.

Holandia wprowadziła całkowity zakaz hodowli psów rasy pitbull w 1993 r., jednak w 2008 r. został on zniesiony i zastąpiony nowymi przepisami umożliwiającymi urzędnikom łapanie agresywnych psów. Zakaz wprowadzono po tym, jak trójka dzieci została zabita przez pitbulle.

ZOBACZ: Pies i kot towarem luksusowym. Skutki szalejącej inflacji

Rząd planuje wprowadzenie innych instrumentów. Adema postuluje m.in. wprowadzenie poprawek do systemu rejestracji incydentów z udziałem psów, które gryzą i upowszechnienie stosowania kagańców.

Przypomnijmy, że problem z groźnymi psami ma nie tylko Holandia. We wrześniu premier Rishi Sunak przekazał decyzję, że Wielka Brytania wprowadzi zakaz posiadania psów rasy American XL Bully.



- To jasne, że nie chodzi tu o kilka źle wyszkolonych psów - to wzorzec zachowania i nie może tak dalej być - przekazał Rishi Sunak. Dodał, że "zwierzęta te stanowią zagrożenie dla społeczności".